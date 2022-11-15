人民网北京11月15日电 （记者苑基荣）11月15日，由日本国际经济交流财团、中国（海南）改革发展研究院、中国公共外交协会、韩国东亚财团主办，中日韩合作秘书处支持的第九届中日韩合作对话以线上线下的方式召开。本次对话会为期一天，来自中日韩三方的50余名专家学者参与了本次论坛。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林以“在RCEP框架下务实推进中日韩经贸合作”为题作开幕致辞演讲。迟福林认为，今年初正式生效的RCEP为推动中日韩经贸合作提供了新的重要条件。迟福林建议：一是在RCEP框架下务实打造稳定安全的中日韩供应链网络；二是在RCEP框架下务实推进中日韩产业合作；三是在RCEP框架下务实推进中日韩服务项下的自由贸易；四是在RCEP框架下务实推进中日韩多种形式的地方合作。

日本国际经济交流财团主席兼首席执行官丰田正和在开幕致辞中指出，世界经济正处于十字路口，没有一个国家不受影响。如果能够克服这些共同挑战，就可以使中日韩未来合作更加确定。

韩国东亚财团主席金星焕在开幕致辞中表示，RCEP的正式生效对全球的贸易促进作出巨大的贡献。中日韩三国都是RCEP成员国，这有利于三国就自由贸易协定进行谈判，三国应该抓住这一机遇进一步加深合作。

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊发表特别欢迎致辞指出，中日韩合作虽然面临严峻挑战，但也迎来着多方面的机遇和有利条件，包括已经生效的RCEP。抓住机遇、应对挑战，中日韩合作不是可选项，是必选项。欧渤芊建议：尽量减少双边问题对三方合作的干扰；本着先易后难的原则，聚焦低敏感度领域着重发力，凝聚民意，积累互信；注重面向青年人的合作。

与会专家围绕区域合作，就基于规则的国际贸易体系、实现未来更好发展等进行了讨论。

中国公共外交协会副会长陈育明指出，中日韩是亚洲和世界经济重要动力，互为最大或主要贸易伙伴。《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署，使三国经贸合作更上台阶。三国有互惠共融的东亚共同体愿景，全球最大自贸区，良好的产供链体系，都从合作中获得了不容忽视的成果。三国抱团取暖、共渡难关才是出路。

中国社会科学院学部委员张蕴岭认为坚守规则和创新规则都很重要。第一，要保持全世界多边框架下的开放规则；第二，区域性安排和双边安排要避免“意大利面条碗效应”。不同的区域安排可以进行对接，相互认可一些条款；第三，用好国际贸易中的企业规则。比如，在区域合作中推动供应链保证协议，通过合作对接推动技术标准的统一。

日本国际经济研究院高级经济学家伊藤慎吾提出，全球经济面临超不确定性的挑战，这需要高层次对话，也需要在包括第四方合作，债务处理、发展援助等方面制定相关规则，提高透明性。

日本早稻田大学名誉教授浦田秀次郎在主旨演讲中指出，国际金融危机后，全球贸易增速出现下降，重要原因之一在于世贸组织推动贸易自由化以及解决贸易纠纷的功能受到影响，需要尽快解决WTO问题。中日韩从全球贸易中获利比较多，应该在解决WTO面临的这些问题中发挥重要作用，三国可以利用RCEP框架推进WTO进一步发展。

日本早稻田大学政治科学与经济学院副院长深川由起子教授建议：一是要保持自由贸易的驱动力；二是重视经贸规则的制定；三是构建可信任的价值链。

住友商事全球研究副总经理、高级分析员浅野隆明指出，企业有勇气和信心克服市场风险，但是承担不起经济隔阂、隔断的风险。浅野隆明认为，经济框架不能是排除特定国家的规则或者是安排。

韩国中央大学国际关系研究生院特聘教授安忠荣认为：第一，中日韩三国可以合作，努力推动RCEP尽快升级；第二，对于数字经济伙伴关系，中日韩可以先从简单地方合作起来；第三，在安全和通商贸易方面，三国要做好合作，推动通商进程。

韩国可持续经济与社会研究院董事会主席、未来朝鲜半岛人口研究院院长李仁实指出，中日韩应该进一步深化合作，防止地缘经济割裂，推动贸易增长。为此，应有更明确的政策目标，取消贸易限制。

与会专家还围绕能源合作、低碳经济、老龄化等进行了交流。

中银国际研究有限公司董事长曹远征指出，减碳低碳合作是东亚经济合作最重要的方向。在过去几年中，中国减碳进展非常迅速，供给端主要是能源电气化，需求端主要是新能源汽车，中国的减碳进度超出了过去设想。中国的减碳行动，既是对全球经济复苏的帮助，也是维护世界和平的努力。

中国社会科学院学部委员田雪原认为，中日韩合作对话，老龄化是不可或缺的话题：一是怎样度过人口老龄化高潮期；二是如何应对老龄化带来的挑战。这就需要多措并举，包括支持老龄居家服务业发展；将投资重点转移到居家老龄服务非显性工程为主上来；设立居家老龄服务基金。

中国（海南）改革发展研究院院长顾问殷仲义指出，中日韩智慧养老产品贸易投资合作蕴藏着巨大的潜力和广阔的合作空间。建议一是三国在RCEP框架下，优先考虑降低智慧养老产品关税，力争在几年内率先实现零关税；二是三国尽快谈判达成老年人用品项下的自由贸易；三是率先在海南自由贸易港实现三国医疗健康、养老服务的规则、规制管理和标准对接。

日本能源经济研究所常务董事山下由香里认为，能源安全需要能源来源多元化。东北亚需要考虑建立天然气联合储备系统或互相融通系统。需要通过合作和竞争创造出有助于亚洲应对气候变化的新技术。

韩国能源经济研究所高级研究员林在奎认为，中日韩在实现碳中和的领域有很大的空间，三国可以在四个方面开展合作：一是在电网方面实现稳定供电需要三国合作；二是在技术革新和创新可以共同研发和共同利用；三是三国可以合作推动氢能的进一步发展；四是三国可以共同研究二氧化碳填埋技术。

2050年碳中和绿色增长委员会主席金相浃指出，减碳和应对气候变化是中日韩非常重要的合作领域，同时，不能为了实现碳中和而放弃制造业。可再生能源是具体的、可以开展长远合作的领域，这并非遥不可及。

韩国国际经济政策研究所高级研究员钟哲指出，中日韩经济合作的重点方向：一是在数字转型方面开展合作；二是在碳中和方面开展合作，包括投资低碳技术；三是加强供应链合作，更重视供应链的坚韧性、弹性。

自2014年起，中日韩合作对话至今已经举办第九次研讨，围绕中日韩三国经济贸易合作问题进行研讨交流，旨在促进中日韩经贸合作和共同发展。

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