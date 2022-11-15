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专访：“我期待成为雅万高铁的第一批乘客”——访印尼旅游和创意经济部长乌诺

2022年11月15日18:05 | 来源：新华网
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　　新华社印度尼西亚巴厘岛11月15日电 专访：“我期待成为雅万高铁的第一批乘客”——访印尼旅游和创意经济部长乌诺

　　新华社记者郝亚琳 邹学冕 汪奥娜

　　印度尼西亚旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺15日在接受新华社记者专访时表示，期待印尼同中国进一步加强在旅游、基础设施、数字经济等领域合作，为双边关系发展注入新动力。

　　乌诺表示，中国是印尼最大的贸易伙伴，两国双边贸易和投资合作发展迅速，特别是在绿色经济、基础设施建设、高铁等领域的合作为印尼创造了广泛的就业机会。

　　乌诺对正在建设中的雅万高铁给予高度评价和期待。他说，高铁所连接的雅加达和万隆是印尼两个重要中心城市，对于经济社会发展和民众生活有重要意义。雅万高铁建成通车后，两地间通勤时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

　　“万隆和其所在的西爪哇省是印尼国内最大的旅游市场之一，每年有近1.2亿人次的旅客流量。雅万高铁将对现有基础设施形成有力补充，拉动旅游业发展。我期待成为雅万高铁的第一批乘客。”他说。

　　乌诺期待双方加强旅游业合作。他告诉记者，新冠疫情给印尼旅游业带来巨大冲击，近100万个工作岗位受到影响，因此，同中国的合作对印尼重振旅游业十分重要。

　　乌诺曾多次访问中国。他表示，中国的发展速度令人惊讶，特别是在基础设施建设、科技创新等领域取得了巨大发展成就，希望双方能在数字经济、创意经济等领域进一步开展合作。

　　“印尼很多数字媒体从业者都在使用中国的数字技术产品。双方在数字经济、创意经济等领域有很大合作潜力，这将是双赢的合作。”乌诺说。

(责编：于洋、刘慧)

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