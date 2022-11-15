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习近平主席泰国之行将为中泰关系注入活力

人民网记者 孙广勇 任彦 寇杰
2022年11月15日17:06 | 来源：人民网-国际频道
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国家主席习近平将于11月17日至19日赴泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。泰国前政要和学者表示，习近平主席此行恰逢中泰建立全面战略合作伙伴关系10周年，将推动中泰关系进一步发展。

泰国前副总理披尼·扎禄颂巴接受记者采访时表示，习近平主席出席本次APEC领导人非正式会议意义重大，中国对各国、对世界人民都有重大影响。习近平主席在会上发表的讲话将对国际经济发展产生重大影响，推动中泰双方开展更多合作。

泰国前总理阿披实·维乍集瓦指出，过去10年，习近平主席给中国带来了显著变化，提出了很多关于地区和世界发展的倡议。

阿披实表示，毋庸置疑，习近平主席在过去10年为中国带来了巨大变化，在发展经济、提升人民生活水平、消除贫困等方面都作出了成果。

除了APEC框架下的合作，泰国一名专家也高度赞扬“一带一路”倡议，表示该倡议将为泰国的未来发展带来更多机遇。

泰国国立法政大学历史学副教授许佳彭在采访中表示，习近平主席在2013年提出的“一带一路”倡议，生动展现了中国对全球经济发展所发挥的引领作用。

许佳彭补充道，“一带一路”倡议旨在通过基础设施投资和区域合作，增强中国和世界的互联互通，能够显著推动全球经济一体化和发展。泰国公众普遍认为，中国和东南亚加强互联互通，对国家和地区经济都是有益的。

(责编：崔译戈、杨牧)

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