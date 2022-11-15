人民网北京11月15日电 （记者李欣怡）日前在柬埔寨首都金边举行的东盟峰会上，东盟国家领导人通过了《关于东帝汶申请加入东盟的声明》。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在接受记者采访时谈到，中国是东帝汶第一大贸易伙伴，中国与东帝汶关系友好。

东帝汶总理鲁瓦克近日表示，中国之所以能取得举世瞩目的发展成就，与中国共产党的有力领导密不可分。相信在中国共产党的领导下，中国的未来一定会更加美好。希望未来两国间的合作能更上一层楼。

许宁宁表示，两国是平等相待、相互支持、合作共赢的典范。近些年来，中方积极支持东帝汶抗疫、公务员和技术人员培训、基础设施建设，由中方承建的帝坝港成为东帝汶首座现代化港口，也是该国建国以来最大的基础设施项目。

东帝汶自2011年正式申请加入东盟。11月11日召开的东盟峰会通过的《关于东帝汶申请加入东盟的声明》写道，原则上接受东帝汶为东盟第11个成员国；给予东帝汶观察员地位，并允许东帝汶参加所有东盟会议。东帝汶政府日前发表声明表示，感谢所有东盟成员国的支持与援助，在落实东盟制定的东帝汶成为东盟正式成员的路线图后，希望明年正式加入东盟。

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