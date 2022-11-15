人民网约翰内斯堡11月14日电 （记者闫韫明）11月12日，“中国影像节”展映活动暨远程汉语班结业典礼在毛里求斯中国文化中心举办。驻毛里求斯大使朱立英、文化参赞兼文化中心主任张新红、毛里求斯教育部小学司司长古拉、毛里求斯中小学教师代表、中心远程汉语班学员及家长等八十余人出席活动并观赏了纪录片《三星堆：再现失落的文明》。

朱立英大使、古拉司长与学员合影。（毛里求斯中国文化中心供图）

朱立英大使在讲话中表示，很高兴在“中国影像节”展播之际与各位汉语及中华文化爱好者欢聚一堂，共庆结业。中国是一个拥有五千年历史的国家，古老与现代交融。中国历来推崇团结、尊重、家庭、奋斗、共同富裕等传统价值观。中国愿与毛携手前行、合作共赢，实现共同发展和繁荣。他勉励学员们在汉语学习的道路上再接再厉，并欢迎他们到中国留学，亲身感受中国别具一格的魅力。

朱立英大使致辞。（毛里求斯中国文化中心供图）

古拉司长在致辞中高度评价中国文化中心线上汉语课程。她指出，汉语是毛里求斯小学生可选修的六门东方语言之一。现阶段，共有2700名小学生选修汉语。汉语学习人数及其在考试中所占比重呈攀升之势。借此结业典礼之际，向中国驻毛里求斯大使馆和中国文化中心表示衷心感谢。

古拉司长致辞。（毛里求斯中国文化中心供图）

活动现场播放了二位汉语教师从中国为学员送来的视频祝福。汉语班学员献上了精彩纷呈的诗朗诵、舞蹈、合唱等文艺演出。结业典礼最后，朱立英大使、古拉司长为学员们颁发了结业证书并一起观看了“中国影像节”展映记录片《三星堆：再现失落的文明》。

学员们表示，中国地域广袤、历史悠久、文化博大精深。通过观赏纪录片“三星堆”，不仅拓展了对中国文化的认识，还坚定了继续学习汉语的决心，希望能有机会赴华留学，一览三星堆博物馆“沉睡三千年”文物的风采。

毛里求斯“中国影像节”展映活动由中国中央广播电视总台与文化和旅游部联合主办、中国驻毛里求斯使馆和中国文化中心共同承办，旨在通过展映优秀国产纪录片，以生动鲜活的画面、细腻感人的故事为切入口，为毛里求斯民众了解中国打开新的窗口，全方位展示真实、立体的中国形象。首场展映活动于今年8月中旬在中国文化中心举办。

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