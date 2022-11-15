新华社北京11月15日电 题：80亿，地球如何承载人类之重

新华社记者叶书宏

据联合国《世界人口展望2022》报告预计，11月15日，地球人口步入“80亿时代”。80亿人口，标志着人类发展越过一个重要的里程碑，但也考验着承压的地球生态系统。人类选择何种行为模式将决定地球能否承载人类之重，构建人与自然更加和谐共生的文明形态愈加紧迫。

人口数量增加，从一个侧面反映了人类文明的进步：整体生活水平提升，医疗卫生条件改善，婴儿死亡率下降，平均预期寿命不断增加，和平发展周期延长，战争对人口的吞噬极大减少，以及发展中国家群体进步等等，都成为推动世界人口增加的积极因素。

与此同时，资源消耗、环境污染、城市化等因素正带来持续生态压力。虽然人口数量与其对地球的影响关联复杂，但毋庸置疑，不断增加的人口挤压着地球上其余生命的生存空间，四分之三土地和三分之二海洋已被人类活动极大改变，人与自然的紧张关系成为无法回避的现实。

但是应该看到，人口数量与地球承载力并非简单的静态关系。随着科技进步，社会发展理念进步，生态文明意识提升，人类利用资源的效率、保护环境的力度也在增加，使得地球承载力不断扩容。《波士顿环球报》报道说，地球承载力随着人类文明的进步而变化，1000年前地球只能维持不到5亿人的生命，100年前地球已经能够承载约20亿人口了。

地球如何承载人类之重？这个问题既取决于自然约束，也取决于人类自身的选择。美国智库伍德罗·威尔逊中心研究员珍妮弗·休巴指出，“我们对地球的影响更多地是由我们的行为而不是我们的数量造成的”，与其担心80亿人口对地球来说是否太多并把问题归咎于人口增长较快的发展中国家，更大的问题其实是最富裕国家对资源的过度消耗。澳大利亚国立大学学者斯蒂芬·多佛斯和科林·巴特勒在论文中写道，“如果地球上每个人都像美国中产阶级那样生活，地球可能只有大约20亿人口的承载能力。”

此外，日益加剧的不平等也极大限制了地球的承载力。据统计，目前全球粮食产量足以喂饱80亿人，却仍有8亿人口“长期营养不良”，一个重要原因是富国对资源的过度占有和全球范围分配不均。联合国秘书长古特雷斯近日发表署名文章指出，“如果我们不能弥合全球富有者和贫困者之间的巨大鸿沟，这个人口总数达到80亿的世界将充满紧张和不信任、危机和冲突。”

当前，人类生态意识不断增强，应对气候变化和保护生态环境的团结行动正在增加，超越西方物质主义的工业文明，构建人与自然和谐共生的生态文明，成为响彻全球的进步呼声。例如，拉美国家发掘印第安民族传统生态理念，发起追求平衡与和谐的“美好生活”运动；中国汲取中华传统文化中“天人合一”“万物一体”的思想精髓，致力于探索人与自然和谐共生的新型现代化道路，致力于推动构建人类命运共同体……这些重要实践不仅对全球可持续发展意义重大，也将为共建生生不息的美丽星球带来重要启示。

(责编：胡永秋、袁勃)