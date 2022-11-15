新华社联合国11月15日电（记者王建刚）联合国宣布，世界人口在2022年11月15日这天达到80亿。

联合国网站“80亿人口日”栏目介绍说，这是人类发展史上的一个里程碑。全球人口增长归功于公共卫生、营养、个人卫生以及医药的改善使人类寿命逐渐延长。另外，一些国家的高生育率也推动了人口快速增长。

联合国秘书长古特雷斯表示，这是人类思考对地球负起共同责任的时刻。

联合国网站显示，全球人口从70亿增长到80亿花了约12年时间，而到2037年达到90亿将需要大约15年的时间，这表明全球人口的总体增长速度正在放缓。

联合国网站说，生育率高的国家往往是人均收入低的国家。随时间推移，全球人口增长越来越集中在世界上最贫穷的国家，其中大多数在撒哈拉以南非洲。在这些国家中，持续的人口快速增长可能阻碍实现可持续发展目标，而可持续发展目标仍然是世界迈向幸福和健康未来的重要途径。

网站指出，人均物质资源消耗和温室气体排放最高的国家往往是那些人均收入较高的国家，而不是那些人口增长迅速的国家。要实现《巴黎协定》设定的控制升温目标，同时实现可持续发展目标，关键取决于遏制不可持续的生产和消费模式。

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