新华社雅加达11月15日电 通讯：栽下梧桐树，引得凤凰来——中资印尼青山工业园书写互利共赢新篇章

新华社记者余谦梁 郑世波 汪奥娜

日落时分，位于印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县的中国印尼综合产业园青山园区迎来下班高峰，汽车、摩托车在落日余晖下汇成一条车流，结伴而行的印尼员工们边走边聊，不时传出爽朗的笑声。

作为共建“一带一路”倡议落地印尼的重点项目之一，经过9年发展，中国青山控股集团（青山）在印尼的两个园区落户了越来越多中资企业，对印尼当地发展贡献也越来越大，不断书写着中印尼互利共赢合作的新篇章。

实现多方共赢

印尼红土镍矿储量和产量丰富，但基础设施薄弱、工艺落后、人才不足等因素制约了当地镍矿加工业发展。

青山莫罗瓦利园区负责人章凡在园区接受新华社记者采访时说，以不锈钢生产为主业的中国青山控股集团2009年进入印尼。2013年10月，莫罗瓦利园区签约开建。园区一边搞基建，一边将产业链优势互补的中国镍铁冶炼企业吸引入园，共同投资，共担风险，抱团发展。

据统计，主要依托在印尼购买或参股的镍矿资源，2021年青山集团不锈钢粗钢和镍产品年产量均居全球前列。在中国投资者助推下，印尼已成为全球主要不锈钢生产国。

镍不仅是传统产业中制造不锈钢的必需原料，也是新能源产业中制造镍氢电池的重要成分。2017年开始，青山携手中企华友钴业和格林美在莫罗瓦利、纬达贝两个园区开展新能源电池三元前驱材料制造项目，助推电动车产业发展。

印尼政府高度支持和赞扬中企投资。印尼海洋与投资统筹部长卢胡特多次前往青山园区考察工厂，感谢中企为印尼带来先进冶炼与工程技术，认为中国投资将给印尼冶金工程技术的本土化发展带来深远影响。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为，中企在资源原产地建设园区的模式实现了多方共赢。对印尼来说，自然资源获得了有效利用和增值，制造业获得了产业升级突破点；对入园中企来说，省去了前期考察和调研成本，还立即获得了生产需要的镍矿资源；对于青山来说，随着入园企业的发展壮大，也共享了发展利益。

助力绿色发展

在印尼这样的热带群岛国家建设园区对周边生态环境是否有影响？海里的珊瑚和热带鱼可以回答这个问题。

位于北马鲁古省的青山纬达贝园区附近有一个知名潜水点。当地潜水教练罗伊说，自纬达贝园区2018年开建以来，来这里潜水的游客依然很多。得益于园区的海洋垃圾清理、珊瑚移植、红树林保护等生态措施，这里的热带鱼和珊瑚礁数量有不断增加的趋势。

纬达贝园区合作伙伴——法国埃赫曼公司代表罗伯托·罗德里格斯表示，园区高度重视周边生态保护，使用了先进的污水和废物处理系统，矿区污水经过多次沉淀净化才流入大海。

罗德里格斯说，园区的生产经营严格依照国际通行标准，对采掘区实行有序复垦，重新绿化。经过4年多运营，这里依然青山绿水。

据介绍，青山两个园区2021年初决定，将在未来3至5年间投资建设太阳能和风能清洁能源基地，其生产的电能将主要用于生产新能源三元电池材料，建成后园区内的电池原料生产将全部使用清洁可再生能源，真正实现二氧化碳零排放。未来园区还将启动水力发电项目，进一步提高清洁能源的供应保障。

青山提供的数据显示，园区引进的新能源电池材料项目使用了先进的湿法冶金技术，每生产一吨金属镍的二氧化碳排放量比传统的火法技术减少60%以上。

班邦说，中国在新能源技术和应用方面走在世界前列，中企有能力协助印尼实现碳减排目标和绿色发展。

推动民心相通

抱团发展，造福当地，是许多“一带一路”共建项目积极践行的理念。据悉，青山两个园区目前雇用超过10万名印尼工人，园区的迅猛发展还带动了商业配套和周边就业，成为当地经济社会发展的有力推动者。

青山纬达贝园区所在的北马鲁古省今年第二季度生产总值同比增长27.4%，在印尼所有省份中排第一。印尼媒体认为，以纬达贝园区为代表的矿业开采和制造是该省经济大幅增长的主要原因之一。

谈起园区给周边区域带来的变化，勒利勒夫沙哇依村村长弗里莱克斯·阿尔巴本滔滔不绝地打开了话匣子。“村里商业活动日益活跃，进出道路从无到有，正从曾经的原始丛林变身充满活力的山间小镇。”

纬达贝园区还积极推动人才本土化，通过“师带徒”“传帮带”等形式培养印尼员工。迄今，园区已累计培养1.3万名本地技术人员。

为周边村庄供电，修建学校和足球场，资助当地医院建设，协助当地政府和大学设立学院，为学生提供免费住宿和实习岗位……园区与当地分享发展成果，共享发展机遇，使当地人收获更好的工作和生活，更让彼此的归属感日益加深。

27岁的莫罗瓦利园区技术主管菲特里亚尼表示，青山园区给自己人生带来很大改变。“在这里我通过工作实现自己的人生价值。我把这个地方称为家。”

(责编：胡永秋、袁勃)