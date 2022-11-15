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美联储副主席称可能“很快”会放缓加息步伐

2022年11月15日13:46 | 来源：新华网
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新华社华盛顿11月14日电（记者许缘）美国联邦储备委员会副主席莱尔·布雷纳德14日表示，美联储可能“很快”会放缓加息步伐，但不会停止加息。

布雷纳德当天在接受美国媒体采访时，回应了市场关于美联储可能在12月货币政策会议上放缓加息节奏的猜测。她说，“我认为，美联储可能会很快放缓加息步伐”。

布雷纳德表示，美联储在提高利率和保持限制性货币政策立场方面“已经做了很多工作”，包括迅速加息、缩减资产负债表等。未来美联储将继续努力使通胀率降至2%。这意味着美联储短期内不会停止加息。

美联储本月2日结束货币政策会议后宣布加息75个基点。这是美联储今年连续第六次加息，也是连续第四次加息75个基点。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，美联储很可能在12月份的会议上再次讨论放缓加息步伐，届时或于明年1月会议后宣布相关决定。

在美联储连续激进加息影响下，美国通胀形势近期稍有好转。美国劳工部10日公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.4%，同比增长7.7%，同比涨幅较9月收窄0.5个百分点，是今年1月以来最小同比涨幅。

(责编：苏缨翔、高歌)

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