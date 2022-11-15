新华社达累斯萨拉姆11月15日电 通讯：中非友谊大树上的一朵新花——记中国人张林在坦桑尼亚坠机事件中勇救幼儿

新华社记者谢昊

对于30岁的张林来说，2022年11月6日原本是普通的一天。然而，一起意外的航空事故，让他对这一天终生难忘。

张林是中国交通建设集团第二公路工程局有限公司坦桑尼亚分公司员工，三年前来到坦桑尼亚分公司。11月6日，他早早起床，6点就搭乘精密航空PW-494次航班，从坦桑最大城市达累斯萨拉姆返回公司项目所在地——维多利亚湖畔的卡盖拉省布科巴市。

张林日前在接受记者书面采访中，描述了当时的惊魂一幕……

飞机本该8点抵达目的地，但因遭遇雷雨天气，机场能见度较低，飞机迟迟没能降落。

在盘旋二十多分钟后，飞机终于开始缓缓降落。突然，嘭的一声巨响让所有人错愕。张林抬起头来，看见座位上方的氧气面罩自动弹出，飞机客舱前部大量进水且持续下沉，后部水位也快速上升。机舱内乘客的惊叫声此起彼伏。

原来，飞机在迫降过程中因天气恶劣、视野受限，不慎坠入距机场约100米的维多利亚湖内。危险近在眼前。

张林极力克制内心的恐惧，一边回想公司日常安全培训和应急演练的要求，一边反复告诉自己“冷静冷静，不要慌”。他抓紧时间把座位下的救生衣掏出穿在身上，走向机舱的紧急舱门。这时，舱内水位不断上升，已经快没过头顶。张林眼睛进水，呼吸开始困难，但他很清楚，紧急舱门是生命之门，必须打开。

幸运的是，在他和几名乘客协助下，空乘人员终于将紧急舱门打开，大家争先恐后涌出舱门。张林从舱内出来后，爬上浮在水面的机翼。他用英语大声劝告堵在舱门口的人赶紧离开，为后面人留出逃生通道，同时帮助浮出水面的人爬上机翼确保安全。

这时，张林突然看到后舱门口处有人托举着一个幼儿正在挣扎，情况危急，幼儿随时可能坠入水中。

已经暂时脱离险境的张林没多想，立刻沿着机翼爬上机身，慢慢挪到飞机尾部靠近后舱门的位置，看准时机后，将孩子一把抱进怀里，再沿原路小心翼翼回到机翼。

“孩子有危险，救人要紧啊。”张林这样描述当时的心情。

不久，附近渔民驾驶小渔船赶来现场救援。张林抱着怀里一岁多的小孩，和其他乘客一起被成功解救，并被送到当地医院接受检查和救治。

在这次坠机事故中，失事飞机上共有43人，其中24人获救，19人遇难。当天下午，坦桑尼亚总理马贾利瓦前往事故现场指导救援，并到医院看望被救乘客。得知机上唯一中国乘客张林沉着应对险情、积极协助救援和营救当地幼儿的事迹后，马贾利瓦对他表示赞许和感谢。

次日上午，同样在医院接受治疗的被救幼儿母亲抱着孩子在医院找到张林向他致谢。让大家感到神奇的是，被张林救下的孩子在他面前不哭不闹，还张开双臂让他抱,仿佛知道这个来自中国的叔叔是自己的救命恩人。

据当地媒体《国民报》报道，被救男孩的母亲鲁廷达怀有7个月身孕。事故发生时，每位乘客都在努力自救，鲁廷达左手抱着孩子，右手拿着救生圈。一名中国乘客看到，便把孩子抱起来，带到来救乘客的独木舟上。

孩子的父亲姆韦西古瓦是卡盖拉糖业公司的员工。他在接受新华社记者电话采访时说，飞机失事时，他正在布科巴准备迎接妻子和孩子，却等来了飞机坠湖的不幸消息。

“当听说一个中国人救了我的孩子，我高兴地哭了。孩子现在很好。我永远不会忘记张林的英勇行为，他的行动在我脑海中不可磨灭。”

张林的事迹很快也传遍公司。分公司领导说，张林在这次事件中的表现展现了中企员工高度的社会责任担当。

当年，中国人在坦桑尼亚艰苦奋斗，修建了著名的坦赞铁路，成为中非友好的一座丰碑；如今，张林不顾个人安危、勇救当地幼儿的壮举，成为中非友谊大树上的一朵新花。

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