人民网讯 以色列政府今日宣布，决定在约旦河西岸北部修建一条长100公里的新隔离墙，以取代破旧的围栏。

卡塔尔半岛电视台发布了题为“以色列决定在被占领的西岸北部修建一堵100公里的新隔离墙”的报道，据称，以色列国防部长本尼·甘茨14日指出，政府批准在约旦河西岸北部修建一堵长100公里的新水泥墙，以取代破旧的围栏。甘茨表示，此次是在今年早些时候批准的长度相同的路段上增加一条50公里的路段，国防部已制定计划来填补隔离墙的空白，新隔离墙配备了先进的设备和技术。据以色列媒体报道，今年6月，以色列政府开始在西岸北部修建一堵长45公里、高9米的水泥墙，目的是防止巴勒斯坦人从约旦河西岸“潜入”以色列境内。

半岛电视台指出，早在20年前，即2002年6月，以色列占领军就以防止巴勒斯坦人“潜入”为借口，开始在西岸土地上修建隔离墙（主要是水泥墙，部分由围栏和带刺铁丝网组成），此举遭到巴勒斯坦权力机构和联合国强烈谴责。现在以色列当局又在占领的约旦河西岸修建新的隔离墙，必将遭到巴勒斯坦和国际社会的广泛谴责。（安国章）

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