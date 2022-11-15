人民网里约热内卢11月13日电 （记者吴杰）中国驻累西腓总领事严宇清近日收到累西腓市议员西达·佩德罗萨转交的累西腓市法令副本。该法令决定将中国春节设立为累西腓市官方节日。

佩德罗萨是著名诗人，曾荣获巴西文学最高奖雅布提奖。她表示，此举是出于对优秀中华传统文化的景仰和对勤劳善良的中国人的热爱而提案，希望以此增进两国人民的友谊。

严宇清说：“我认为这是五千年中华优秀文化魅力的体现，更增添了我们中国人的文化自信；这是新时代中国特色大国外交魅力的体现，更增添了我们外交人的使命担当；这是海外侨胞弘扬勤劳善良传统美德的体现，更增添了海外赤子的骄傲荣光。”严宇清表示，中国驻累西腓总领馆将继续同累西腓侨胞一道，携手当地市政府把“欢乐春节”送进千家万户，让中巴人民一家亲的友谊之花永远绽放。

累西腓市是巴西东北部重要城市。该市议会教育、文化、旅游和体育委员会在审议提案时表示，累西腓市与中国之间的关系日益深厚，城市有幸成为中国总领馆的所在地。总领馆在这里推动了许多社会和文化活动；这里还有传播中文和中国文化的重要机构——孔子学院，中国移民及其后代也为累西腓市作出了重要贡献。

据了解，累西腓市议会于今年9月19日通过该法案，10月25日由市长若昂·坎波斯签署生效。

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