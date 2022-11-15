董川

今年是东盟成立55周年。11月10日至13日，东盟牵头举办了第40届和第41届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议，其间还举行了第25次中国-东盟（10+1）领导人会议、第25次东盟与中日韩（10+3）领导人会议、第17届东亚峰会等会议，吸引世界广泛关注。东盟缘何成为世界焦点，能将东亚以及世界大国聚拢在一起？

东盟现有10个成员国，成员国总人口超过6.6亿。11日，在柬埔寨首都金边举行的第40届和第41届东盟峰会上，东盟各国领导人就东帝汶申请加入东盟发表声明，原则上同意接纳东帝汶为成员国。东盟秘书处近日发布的数据显示，2021年，东盟国内生产总值（GDP）达3.4万亿美元，占世界生产总值3.5%。从人口规模、经济增长潜力、地缘政治等角度看，东盟对世界政治格局和国际秩序的影响不容小觑。

东盟国家大多有长期被殖民的历史和痛苦记忆，自身并不希望成为大国博弈的工具，奉行独立自主、中立和不结盟的外交政策，强调对外政策一致性。二十国集团轮值主席国印尼、东盟轮值主席国柬埔寨、以及亚太经济合作组织轮值主席泰国5月发表联合声明，邀请所有成员参加今年11月举办的相关组织峰会，为实现地区乃至世界的和平与稳定共同努力。这凸显了东盟国家坚持东盟中心地位和外交自主，坚持提升东盟在全球范围的竞争力和影响力，发挥东盟推动世界和平与经济复苏的决心和价值。

本次东盟峰会的主题是“东盟：共同应对挑战”。当今世界受新冠疫情、粮食危机、能源危机、经济通胀等因素影响，危机和动荡交织，迫切需要各国携手并进、共克时艰。东盟希望通过召开东亚合作领导人系列会议凝聚共识、团结协作，应对共同的挑战。

11月13日，在柬埔寨首都金边，柬埔寨首相洪森（左）将东盟轮值主席木槌移交给2023年东盟轮值主席国印度尼西亚总统佐科。新华社记者 朱炜摄

从这次东盟召开的系列会议看，东盟在对外政策上展现出灵活性和多样性。由于东南亚地区的重要性，各大国都试图扩大在该地区话语权和影响力。新加坡总理李显龙在本次东盟峰会上表示，东盟成员国不想要选边站，而是要和所有各方形成相互重叠的“伙伴圈”。东盟在2019年公布的《东盟印太展望》中表明，东盟主张在维护东盟中心地位的同时，建立开放而非封闭、包容而非排他、合作而非对抗的地区架构。为此，东盟国家采取了保持均势和权力平衡的策略，通过巧妙的国际制度安排和设计，将地区和世界大国嵌入到以东盟为中心的利益共同体，努力在国际秩序演变和大国博弈中保持战略自主性与灵活性。

但是，在这一过程中东盟也面临着不少挑战。东盟各国在社会制度、意识形态、经济水平、宗教信仰等方面都有区别和差异，决策模式是全体成员国协商一致，在一些问题上很难做到铁板一块。东盟国家内部之间依然存在领土纠纷；在发展与中国、美国、俄罗斯等大国的关系上也有不同声音。这些都影响着东盟未来的对外政策走向和一体化进程。

中国与东盟是命运与共、休戚相关的全面战略伙伴。新冠疫情暴发以来，中国东盟贸易不但没有下降，反而实现了逆势增长，目前已相互成为最大贸易伙伴，双向贸易额连创新高。今年前三季度，我国与东盟贸易总值为4.7万亿元，增长15.2%，合作势头喜人。

未来，作为具有世界影响力的大国和东盟的近邻，中国将继续坚持东盟为中国周边外交的优先方向，支持东盟在东亚合作中的中心地位，通过平等对话协商妥善管控和解决分歧，通过开放合作促进互利共赢，通过自身高质量发展为东盟经济提供新机遇。

（作者是北京语言大学联合国研究中心兼职研究员）

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