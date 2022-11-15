□ 严 瑜

近日，第六届“未来投资倡议”大会在沙特阿拉伯首都利雅得举行。在这场中东地区规模最大的国际投资和创新论坛上，中国代表广受欢迎，中国话题成为与会嘉宾的关注热点。

“沙特未来投资倡议”协会首席执行官理查德·阿提亚斯表示，中国企业家和投资者参加本次大会具有十分重要的意义，大会需要听到中国的声音。沙特工业和矿产资源大臣胡莱夫对中国企业和科技发展给予高度评价，希望能够更多地借鉴中国经验，推动沙特经济实现快速转型。此外，大会还专门举办了“中国之夜”活动。沙特官员表示，中国企业的强劲发展为维护全球供应链稳定作出重要贡献，赢得世界肯定。

从本次大会的热烈氛围不难看出一个日趋明显的迹象——中东国家积极拥抱中国，渴望抓住中国机遇。

今年以来，中国与中东国家一直互动频密、往来热络：中国与叙利亚签署“一带一路”合作谅解备忘录，叙利亚正式成为共建“一带一路”大家庭的新成员；沙特、巴林、科威特、土耳其、阿曼、伊朗六国外长及海合会秘书长在1个月内密集访华；中国作为唯一受邀贵宾参加在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的伊斯兰合作组织外长理事会第48次会议……

中东国家为何齐刷刷“向东看”？原因并不难找。

中国与中东国家相互尊重，合作基础牢固。自1956年与埃及建交以来，60多年间，中国与中东国家在国际风云变幻中以诚相待，守望相助。中国始终支持中东人民独立自主探索自身发展道路，中东国家也以实际行动为中国发展倡议和发展理念投出信任票：中东十余国明确支持加入“全球发展倡议之友小组”，埃及、阿联酋成功加入新开发银行，中东多国同中国探讨发展愿景对接实施方案。不同于某些西方大国在中东地区长期以盟友名义，实施霸权主义行径，中国在中东发挥的作用始终是建设性的。

中国与中东国家利益契合，合作动力强劲。长期以来，中国与中东国家经济结构互补，资源禀赋相辅。中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。数据显示，2021年，中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关，同比增长约37%。同时，中国“一带一路”倡议与中东国家的长期发展战略不谋而合，存在相向而行的巨大动力。埃及新行政首都建设、中阿（联酋）产能合作示范园、卡塔尔供水项目……“一带一路”倡议和中东国家各自发展战略对接的一个个成功范例，成为中国同中东国家合作领域不断拓展的生动注脚。

中国与中东国家蕴藏发展潜力，合作前景广阔。中国和中东国家在能源领域的合作成为双方互利共赢的典范。近年来，双方在5G、大数据、人工智能等高新技术方面找到更多合作的新增长极。今年9月，中国国务委员兼外长王毅在纽约出席联大期间，集体会见海湾阿拉伯国家合作委员会外长，双方一致认为应共同努力，尽早就中海自贸协定达成一致。如果该协定达成，将形成一个规模、国别和人口仅次于区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的全球第二大区域合作协定，有助于中国和海湾国家拓展在数字经济、新能源、人工智能等新兴领域的合作，加快海湾国家经济转型升级，实现产业多元化。

有分析称，如果说21世纪最初10年，中东国家“向东看”主要是因为对华出口石油激增，那么如今的这波“向东看”，是在美国对中东兴趣下滑、投入不足的大背景下，对华合作已经成为中东国家经济振兴的急迫而可靠的选项。长期饱受霸权主义和地缘政治博弈之苦的中东国家，迫切需要能为地区带来有利于促进和平与发展的正能量。而中国正是中东国家长期以来可信赖的战略伙伴。

“心合意同，谋无不成”。面对百年未有之大变局，中国和中东国家团结一心，深化伙伴关系，将为动荡变革的世界注入更多稳定性确定性，为构建人类命运共同体汇聚更广泛合力。

(责编：苏缨翔、高歌)