新华社巴格达11月14日电（记者凡帅帅 董亚雷）伊拉克北部库尔德自治区（库区）安全部门消息人士表示，伊朗14日越境轰炸库区，造成1人死亡、至少10人受伤。伊朗媒体同日报道，伊朗伊斯兰革命卫队对伊拉克北部“恐怖组织”发动了新一轮打击。

这名伊拉克消息人士对新华社记者说，伊朗方面14日上午使用无人机和导弹袭击了库区的苏莱曼尼亚省和埃尔比勒省，打击目标是当地反伊朗的库尔德人团体。袭击还导致一些建筑物损毁。

据库区媒体“库尔德斯坦24小时”新闻网站报道，库区政府总理马斯罗尔·巴尔扎尼当天在出席公共活动时谴责伊朗方面对库区发动袭击。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队14日使用导弹和无人机对库区内“恐怖组织”实施军事打击。伊朗法尔斯通讯社援引伊朗伊斯兰革命卫队陆军司令穆罕默德·帕克普尔的话报道说，攻击只针对不靠近平民居住区的“恐怖组织”据点。

近年来，伊拉克北部多次受到无人机打击。今年9月28日的一次轰炸造成数十人死伤，伊拉克随后对伊朗的越境行动表示强烈谴责。（参与记者：高文成）

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