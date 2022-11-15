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最新动态：俄副外长说无法接受撤军作为谈判先决条件 泽连斯基前往赫尔松市

2022年11月15日08:21 | 来源：新华网
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新华社北京11月14日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部副部长格鲁什科14日表示，俄方无法接受将撤军作为就乌克兰问题进行谈判的先决条件。据乌克兰国家通讯社14日报道，乌总统泽连斯基当天前往赫尔松州首府赫尔松市。

——据俄罗斯媒体报道，俄外交部副部长格鲁什科14日在接受媒体采访时表示，俄方无法接受将撤军作为就乌克兰问题进行谈判的先决条件。他强调，俄总统普京一再表示，俄方已准备好进行谈判，但这些谈判应考虑到当地局势。

——据乌克兰国家通讯社14日报道，乌总统泽连斯基当天前往赫尔松市。另据乌克兰总统府网站发布的消息，泽连斯基说，截至12日晚，乌军控制了赫尔松州的60多个定居点，警方正采取措施稳定当地局势。

——乌克兰外交部发言人奥列格·尼科连科14日在社交媒体上表示，乌克兰进行谈判的条件没有改变，即立即停止战争，撤出所有俄罗斯军队，恢复乌克兰领土完整，赔偿损失并提供有效保证不再发生侵略。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫14日通报说，俄军击退了乌军在库皮扬斯克、红利曼等方向的进攻。俄军还摧毁了乌军部署在哈尔科夫州、顿涅茨克地区的两处反炮兵雷达站，摧毁了乌军在赫尔松州、哈尔科夫州的指挥所、军火库和燃料库，并在卢甘斯克、顿涅茨克和扎波罗热等地区击落了6架乌军无人机。

——据塔斯社13日报道，赫尔松州新卡霍夫卡行政当局负责人列昂季耶夫对媒体说，由于乌方炮击，卡霍夫卡水电站受损严重，修复至少需要一年时间。（参与记者：李东旭、李铭、陈畅、赵冰）

(责编：苏缨翔、高歌)

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