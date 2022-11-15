新华社埃及沙姆沙伊赫11月14日电（记者姚兵 沈丹琳）《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）中国角14日举行应对气候变化南南合作高级别论坛。习近平主席特别代表、中国气候变化事务特使解振华，中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民出席论坛开幕式并致辞。

解振华在致辞中说，发展中国家是气候变化的最大受害者，应对气候变化能力弱，得到的支持也不足。因此，发展中国家特别需要得到技术和资金的支持。

“中国作为一个发展中国家，在应对气候变化进程当中，非常愿意尽己所能和其他发展中国家一起努力来落实《巴黎协定》。”解振华表示，中国一方面敦促发达国家兑现承诺，做大气候融资“这个蛋糕”，另一方面也在通过南南合作帮助发展中国家提高气候适应能力。

赵英民在致辞中介绍，作为发展中国家和负责任大国，中国一直是气候变化南南合作的积极倡导者和务实实践者。截至目前，中国已与38个发展中国家签署45份气候变化合作文件，实施3个低碳示范区建设项目，开展42个减缓和适应气候变化项目，累计在华举办45期应对气候变化南南合作线下培训班和7期线上培训班，为120多个发展中国家培训约2000名气候变化领域的官员和技术人员。中国开展气候变化南南合作的成果“看得见、摸得着、有实效”，受到广大发展中国家的欢迎和高度评价。

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔表示，要想实现《巴黎协定》设定的目标，南南合作必不可少。“通过南南合作，我们能够建立一个更具包容性、韧性和可持续的未来。”

斯蒂尔赞扬了中国政府在南南合作方面所做的努力。他说：“特别是中国与联合国开发计划署合作建立了南南合作援助基金，在多国遭遇极端气候灾害后支持这些国家的恢复与重建。”

本次论坛由中国生态环境部和联合国“人人享有可持续能源”组织共同举办，哥斯达黎加、柬埔寨、喀麦隆、安提瓜和巴布达、斐济、汤加等发展中国家部长和部长级代表，《联合国气候变化框架公约》秘书处，联合国世界粮食计划署，世界资源研究所，能源基金会等国际机构有关负责人出席论坛并发言。

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