新华社联合国11月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽14日在安理会同联合国维和警察对话会上表示，中方欢迎联合国设立警务问题机构间特设小组，期待特设小组充分挖掘各机构比较优势，有力履行维和行动核心授权，及时回应当事国合理需求。

耿爽表示，维和警察是联合国和平安全架构的重要组成部分，在维护社区安全、打击暴力犯罪、开展能力建设等方面具有独特优势。维和行动要用好用足维和警察的优势，服务于维护和平稳定、解决热点问题的总体目标。维和警察能力建设是秘书长“为维和而行动+”倡议的重要内容，是秘书处、当事国、出警国、出资国共同的课题。要以落实《国际警务战略指南框架》和《维和警察培训体系》为统领，用好“轻协调”机制等沟通渠道，加强各环节培训衔接，确保每名维和警察都充分掌握工作技能。

耿爽说，中方欢迎联合国警察部门提前实现2025年性别均等目标，希望维和行动继续保持这一积极势头，在培训、录用、晋升等方面为女性警察提供平等机会，充分发挥女性在弱势群体保护、社区沟通等方面的独特优势。中方将继续输送包括女性维和警察在内的更多优秀人才参与联合国维和行动，并将继续为各出警国女性人员提供专业培训。

在谈到人员安全问题时，耿爽表示，会员国和秘书处必须采取切实措施，全面落实安理会第2518号决议，加强预警和情报信息共享，完善风险评估和应急处置，为维和人员提供全方位、多层次安全保障。此外，要有针对性地提升维和警察的装备水平，尽可能改善“硬件”安全条件。维和警察执行任务时要注重与当地民众良性互动，及时澄清不实和虚假信息，争取更多理解和支持，努力改善“软件”安全环境。

耿爽表示，中国一直是联合国维和行动的支持者和贡献者。中方将继续支持、推动、参与联合国维和行动，为维护国际和平与安全作出更大贡献。

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