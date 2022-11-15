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“心联通 云南行”工程向缅甸教育部捐赠体育用品

2022年11月15日08:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光11月14日电 （记者李秉新）14日，云南省人民对外友好协会“心联通 云南行”工程向缅甸教育部捐赠体育用品仪式在仰光第一中学举行。缅甸教育部仰光省基础教育司副司长吴觉莫吞、中国驻缅使馆经商参赞谭书富、云南能源投资集团副总经理赵瑾、云南省缅甸代表处主任刘致宏以及仰光省接受捐赠的十所中学校长和师生代表参加了捐赠仪式。

仰光省基础教育司副司长吴觉莫吞对此次捐赠表示感谢。人民网记者 李秉新摄

此次捐赠将在一定程度上改善缅甸中小学运动场地环境和器械质量，提高学生身体素质和运动水平。获得本次捐赠体育用品的10所中小学安装了崭新的篮球架、乒乓球桌、单杠、双杠等成套器械，为缅甸青少年提供了更加优良的体育设施，丰富了学生们的课外活动。

“心联通 云南行”工程由云南省对外友好协会主办，该工程旨在夯实民意基础，促进民心相通，主要面向中国云南省周边国家开展“小而美”民生公益活动，重点计划实施妇女技能培训、农业合作、学校运动场地改造、乡村道路硬化、光伏储能路灯、乡村卫生所、卫生厕所和人畜饮水等方面的项目。在缅甸开展的“小而美”民生公益活动依托云南省驻缅甸商务代表处开展实施。

(责编：艾雯、杨牧)

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