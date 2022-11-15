2022年5月3日，顾客正在海南省海口市的免税商场内使用数字人民币进行结算。

苏弼坤摄（人民视觉）

2022年11月8日，观众正在第五届进博会技术装备展区参观。

本报记者 陈尚文摄

2022年11月9日，雅万高铁试验段进行热滑试验。

李培养摄

位于沙特哈拉德—哈维亚天然气田区域的沙特哈拉德及哈维亚北部压气站管道项目施工现场。

中国石油管道局工程有限公司供图

2022年5月30日，中国援几内亚比绍农技专家组正在进行农用器械使用教学。

梁遂权摄

任 琳（中国社会科学院世界经济与政治研究所全球治理研究室主任、国家全球战略智库研究员）

维罗妮卡（印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任）

洛伦佐·科多尼奥（意大利经济与财政部前首席经济学家、伦敦政治经济学院客座教授）

艾哈迈德·扎夫里（沙特科研与知识交流中心学者）

帕特里西奥·朱斯托（阿根廷阿中研究中心主任）

世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。二十国集团（G20）作为国际经济合作主要论坛，肩负着引领全球经济治理变革的重要使命，也寄托着世界探寻经济强劲增长动力和国际经济合作方向的期待。

【一】

世界经济复苏势头有所减弱，下行风险和不确定性明显上升，国际社会担忧情绪加剧。一个更加公平、公正、合理的全球经济治理体系，是世界经济重回增长轨道并实现中长期稳定发展的有力保障。

任琳：当前全球经济复苏放缓，风险持续提升。影响世界经济复苏的主客观因素包括新冠肺炎疫情、通货膨胀、地缘冲突、能源和粮食等大宗商品价格高位动荡，以及某些大国的脱钩、断链行为等。越是在不确定性大、风险高的情况下，越需要通过对话协商解决问题。G20作为全球经济治理的重要平台，理应发挥加强政策协调和主要经济体之间沟通的作用。我们期待G20能够重塑大国互信，促进全球经济复苏，建设开放型世界经济，推动全球治理体系朝着更加公平、公正、合理的方向改革。

维罗妮卡：G20汇聚世界主要经济体，人口占全球的2/3，国内生产总值占全球的85%，贸易额占全球的75%，是世界经济重回增长轨道并实现中长期稳定发展的有力保障。旷日持久的新冠肺炎疫情再次提醒我们，仅靠单一国家无法解决全球性危机，只有国家间的合作才是解决全球性问题的唯一出路。平等对话是实现国际合作的必要条件。在当前世界经济充满不确定性的情况下，应当用平等对话代替冷战思维和霸权主义，只有这样，才能找到经济复苏的最佳方案。

洛伦佐·科多尼奥：G20致力于构建更加公平、公正、合理的全球经济治理体系。然而，我们必须正视当前所面临的挑战与风险，由于西方国家在处理经济关系时掺杂政治因素，导致全球经济产生的“阵营分歧”亟待弥合。在地缘政治形势复杂多变的背景下，G20如何凝聚共识，对解决当前的全球性问题至关重要。中国提出的全球发展倡议具有示范作用，它有助于促进各国与国际机构间的合作，将有效改善世界各国发展不平衡的现状，对于缓解区域冲突和紧张局势也具有积极意义。

艾哈迈德·扎夫里：世界许多经济体不仅面临保持经济增长与控制通胀的两难挑战，还要承受供应链断裂、其他国家资本流动和汇率波动带来的影响。作为G20成员的世界各主要经济体之间，可以在公平、公正、合理的基础上，共同协商制定监管和协调机制，进一步发展数字经济，建立长期、可信的全球跨境支付安全网，摆脱单一货币支付的束缚，以促进全球经济复苏、建设开放型世界经济，保障发展中国家权益和发展空间。

帕特里西奥·朱斯托：目前，各种因素叠加导致发达国家与发展中国家间的发展失衡面临进一步扩大的风险。在这样的背景下，更加需要减少壁垒，促进能源、贸易等各领域分工合作，而不是为一己之私将风险转嫁给其他国家。中国始终坚定维护多边贸易体制，同共建“一带一路”国家分享发展红利，通过货币互换、支持国际货币基金组织增发特别提款权等措施帮助经济金融方面有困难的国家，这有助于广大发展中国家释放增长潜力，为全球稳定和经济增长作出了贡献。

【二】

创新是推动经济社会发展、应对人类共同挑战的决定性因素，数字经济是科技创新的重要前沿。G20成员应该合力挖掘创新增长潜力，在充分参与、广泛共识基础上制定规则，为创新驱动发展营造良好生态。

任琳：加快探讨制定全球数字治理规则，积极营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境，是G20框架下推动数字经济发展的具体路径。中国愿与世界各国共同培育全球发展新动能，拉动世界经济增长。中方也一贯重视数字经济国际合作，推进加入数字经济伙伴关系协定，并提出了全球数据安全倡议，为数字经济健康发展保驾护航，为拉动世界经济发展提供新动能。

艾哈迈德·扎夫里：近年来，数字经济已经成为众多国家的重要战略方向，在为世界经济发展增添新动能的同时，其给国家创新合作、行业发展等带来的新挑战也不容忽视。为推动数字经济健康发展，世界各国需要建立公平的竞争、审查与监管制度，加强全球数字治理，消除技术封锁，强化国际合作。

洛伦佐·科多尼奥：中国提出全球数据安全倡议，推动加入数字经济伙伴关系协定，在完善全球数字治理机制以及营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境等方面的举措令人赞赏。这对于加强数字经济国际合作、推动全球数字治理变革，进一步实现更高水平融合与和平发展，都具有重要意义。

维罗妮卡：科技与创新，正成为中国发展的关键词。中国可以通过G20平台，以科技创新为抓手，在引领后疫情时代世界经济复苏方面发挥更加积极的作用。

【三】

气候变化、生物多样性丧失、荒漠化加剧、极端气候事件频发，给人类生存和发展带来严峻挑战。其中，气候变化是全球治理的重要领域，G20成员温室气体排放量占全球80%，加强气候变化、绿色发展领域合作至关重要。

帕特里西奥·朱斯托：绿色发展是全球加强合作的重要领域，攸关世界各国能否实现可持续发展。一味追求经济增长而破坏环境、过度索取资源的方式已经不适合当前的全球发展阶段。

近年来，实现绿色低碳、可持续发展已成为国际社会的普遍共识。在G20框架下坚持落实《巴黎协定》是有效应对全球环境危机的重要一环，需要发达国家和发展中国家共同承担责任、共同参与治理。在部分国家相关政策出现摇摆的情况下，各国更应该秉持多边主义，发达国家在减排问题上应作出表率，在资金技术等方面给予广大发展中国家支持，为应对气候变化国际合作和多边进程提供更好的基础和环境。

中国在经济发展中积极促进绿色转型，制定切实可行的规划，推进生态文明建设，并在生态环境改善、动植物保护、绿色能源开发等多个领域走在了世界前列。在2016年G20杭州峰会上，绿色金融被首次纳入议程。近年来，中国帮助阿根廷、巴西、智利等国建设了一系列风电、水电、光伏电站项目，利用技术、资金、人员等优势助力拉美地区向更加清洁、更加绿色的能源过渡，加快社会和经济的绿色转型，促进当地可持续发展。这与2018年G20布宜诺斯艾利斯峰会提出的“为公平与可持续发展凝聚共识”的主题相契合，也展现出中国与国际社会携手共建人与自然生命共同体的决心。

艾哈迈德·扎夫里：在2020年举行的G20利雅得峰会上，各国领导人核可《碳循环经济（CCE）平台》及其减少、再利用、循环利用和消除框架，其间还举行了“守护地球”主题边会等，共同聚焦如何守护地球这一人类共同家园。近年来，沙特重视发展碳循环经济，为应对全球变暖与气候变化问题持续寻找创新可持续的解决方案，包括制定“碳循环经济国家计划”以全面综合管理碳排放，大力发展新能源、借助能源转型实现碳减排目标等。我们期待与中国进一步加强全方位、多层次的合作与交流，为实现全球可持续发展发挥积极作用。

任琳：2021年G20罗马峰会的主题是“人、地球与繁荣”，将应对气候变化、保护环境摆在了优先议程位置。今年G20峰会将继续加强对气候变化和环境主题的关注。我们一方面要借助G20平台增强对绿色主题的关注，另一方面要坚持用好《联合国气候变化框架公约》气变谈判主渠道，积极推进多边对话与合作。当前，世界经济复苏面临较大压力，特别是能源价格波动带来传统能源使用需求加大，国际社会更应该寻求创新路径，共同应对挑战，结合各国发展情况有序推动国际贸易投资的绿色化。

中国一贯积极参与应对气候变化全球治理，坚持共同但有区别的责任和各自能力原则，强调在发展框架内推进气变治理国际合作，致力于打造绿色发展伙伴关系，重视推动绿色发展和构建人与自然生命共同体。人与自然和谐共生，是中国式现代化的重要特征之一，也是中国与世界分享的治理和发展经验之一。

洛伦佐·科多尼奥：中国对气候变化有着深刻的认识和研究，中国政府正在大力解决相关问题，如在城市环境治理方面取得成效并在有关领域的技术变革上取得飞速进步。我们应当以此次G20峰会为契机，充分认识到环境治理问题的迫切性，并积极开展国际合作。

【四】

发展是人类社会的永恒主题，也是破解各种难题、实现人民幸福的关键。G20需要为促进全球经济复苏，保障发展中国家的发展空间和发展权益作出重要贡献。

帕特里西奥·朱斯托：G20是一个包容、全面的平台，是南北合作的良好机制，主要发达国家和具有代表性的发展中国家可以在这一机制内加强沟通协调，共谋发展。发达国家应该发挥好经济引领作用，加强政策沟通和协调，关注发展中国家存在的问题，建立更加平等的合作关系。

过去几十年间，中国经济蓬勃发展，积极帮助其他发展中国家，与之同呼吸、共命运、齐发展。中国的经验告诉世界，只有坚持普惠包容、共同发展，才能相互促进，实现长远发展。

任琳：近年来，发展议题在多边议程中出现被边缘化现象，全球发展资源缺口巨大、治理任务重且时间紧迫。特别是受新冠肺炎疫情等因素影响，许多低收入国家、欠发达国家和地区的返贫和致贫现象突出。

与部分国家逃避提供发展公共产品、拒绝承担国际义务的做法不同，中国积极落实G20“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，是缓债金额最大的国家。中方多次发出倡议，希望在全球范围内广泛动员发展融资，在客观分析债务问题成因的基础上妥善处理债务，并呼吁世界银行等多边债权人和商业债权人遵从共同行动、公平负担的原则处理债务，从而有效借助多边平台、发动多方力量，共同实现发展、债务领域公平有效的全球治理。

艾哈迈德·扎夫里：中国提出的全球发展倡议对于助力实现联合国2030年可持续发展议程具有重要意义，为世界各国制定可持续发展政策提供了重要思路和启示。与此同时，中国的成功发展经验激励广大发展中国家努力实现自身发展梦想。

维罗妮卡：我们期待G20平台能给发展中国家和欠发达国家更多话语权，也为各国中小企业、智库、民间交流奠定基础，减少偏见，增加国家间的互信。希望今年的G20巴厘岛峰会在促进世界经济复苏、推动共同发展等方面发挥积极建设性作用。

中国作为G20重要成员，始终积极参与国际经济合作和全球经济治理。从共建“一带一路”倡议到全球发展倡议、全球安全倡议的提出和实践，中国智慧、中国方案正得到越来越多国家的认可和支持。

相信致力于维护世界和平、促进共同发展的中国，将在G20框架下扮演更加重要的角色。

（本报记者陈尚文、张杰、孔歌、沈小晓、姚明峰采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 13 版）

(责编：白宇、杨光宇)