印尼巴厘岛民众挥舞两国国旗，热烈欢迎中国国家主席习近平。

本报记者 温红彦摄

11月12日，G20巴厘岛峰会用车五菱新能源汽车行驶在路上。

新华社记者 王益亮摄

G20巴厘岛峰会媒体中心。

本报记者 闫韫明摄

G20巴厘岛峰会会场外景。

本报记者 程是颉摄

11月14日上午，国家主席习近平乘专机离开北京，应邀赴印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团（G20）领导人第十七次峰会。G20是国际经济合作主要论坛和全球经济治理重要平台。当前，全球抗疫和经济复苏正处于关键时期。国际社会高度关注习近平主席出席G20巴厘岛峰会，期待中国主张、中国方案为国际社会共同应对挑战、促进疫后复苏凝聚新共识、注入新动力、指明新路径。

“有力推动构建开放型世界经济”

——访印尼前驻华大使苏庚·拉哈尔佐

本报记者 刘 慧

“中方在G20杭州峰会上提出的中国方案，至今仍对促进世界经济增长、完善全球经济治理有着重要意义，有助于各方共同应对挑战，推动全球经济复苏增长。”印尼前驻华大使苏庚·拉哈尔佐在接受本报记者采访时表示，G20巴厘岛峰会即将举行，期待中国继续发挥积极作用，推动建设一个和平、公正、繁荣的世界。

2016年9月，习近平主席在杭州主持二十国集团领导人第十一次峰会。作为时任印尼驻华大使，苏庚陪同印尼总统佐科现场参会。谈到那次峰会，苏庚印象深刻：“那是一届成功的峰会。”他说，杭州峰会为世界经济摆脱困局提供了新思路，为深化国际经济合作指明了新方向，向国际社会传递出G20成员共促全球经济增长的积极信号。

在G20杭州峰会上，习近平主席提出共同构建创新型、开放型、联动型和包容型世界经济的重要倡议。苏庚表示，杭州峰会贡献的中国方案努力让增长和发展惠及所有国家和人民，体现了中国对互利共赢、共同发展的追求和坚持，有助于推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。

苏庚表示，当前世界进入新的动荡变革期，各方对建设持久和平世界和实现可持续发展的追求越来越迫切。中方提出全球发展倡议，“是中国对世界的贡献，将为各方协调发展政策、扩大合作提供有效平台。”

中国坚持对外开放的基本国策，坚持真正的多边主义。作为全球第一贸易大国，中国乐于与世界分享经济发展红利，主动向世界开放市场。共建“一带一路”实施9年多来，促进了共建国家的基础设施建设，提升了互联互通水平，为贸易和投资合作创造了机遇，为推动构建人类命运共同体作出贡献。苏庚表示，“中国坚持共商共建共享原则，促进本地区发展和各领域合作，有力推动构建开放型世界经济。”

今年G20巴厘岛峰会的主题是“共同复苏、强劲复苏”，以全球卫生基础设施、数字化转型和可持续的能源转型作为三大优先议题。“作为重要的经济力量，中国在全球共同应对经济挑战、促进经济复苏中发挥着重要作用。”苏庚表示，中国始终支持印尼G20主席国的工作，相信在G20巴厘岛峰会上，中国将继续支持主席国印尼，推动各方在健康、能源、数字技术等方面达成重要共识、制定行动计划，让峰会成果惠及世界各国民众。

“团结合作是应对挑战的必然要求”

——访土耳其爱国党主席佩林切克

本报记者 沈小晓

“G20是国际经济合作主要论坛，汇聚了世界主要经济体，在凝聚支持多边主义的共识和促进全球经济增长方面发挥着重要作用。”土耳其爱国党主席佩林切克在接受本报记者采访时表示，中国坚持推动构建开放型世界经济，将有效推动国际协作，促进共同发展。

佩林切克是中国的老朋友，从1975年第一次来中国算起，他已经13次访华，经常在中国一待就是一个月，见证了中国的快速发展变化。“中国在短短几十年间创造了发展奇迹，成为推动世界经济增长的重要引擎，看中国的巨变如同看一部令人惊叹的纪录片。”他认为，中国经济发展让世界瞩目，也为其他国家带来重要启迪和借鉴。

在2015年G20安塔利亚峰会上，习近平主席提出一系列倡议，强调G20要加强宏观经济政策沟通和协调，推动改革创新，构建开放型世界经济，落实2030年可持续发展议程。佩林切克认为，构建开放型世界经济具有深远意义，“推动世界经济发展，需要开放和包容的心态，打破彼此隔阂，完善合作机制，共享发展成果。中国不仅实现自身繁荣发展，也愿意与其他国家分享经验和机遇，体现了大国担当。”

佩林切克认为，当今世界仍面临许多严峻挑战，单边主义、保护主义、霸权主义威胁上升。中国是维护多边主义、推动共同发展的重要力量，“中国坚持对外开放，推动合作共赢，提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议等，并采取一系列积极行动。”他指出，发展中国家只有保持自身独立性，加强对话与协调合作，才能化解面临的共同挑战和危机，走向更加美好的未来。“构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。”

近年来，随着共建“一带一路”倡议与土耳其“中间走廊”计划不断深入推进，中国与土耳其进一步加强发展战略对接，提升务实合作水平，经贸关系不断迈上新台阶。佩林切克认为，共建“一带一路”为共建国家人民带来了实实在在的好处。作为古丝绸之路上的重要国家，土耳其是共建“一带一路”的天然和重要合作伙伴。“团结合作是应对挑战的必然要求。”他表示，土方将与中方进一步携手合作，共同担当责任，为促进全球经济发展注入新的动力。

“多边主义的真正捍卫者”

——访南非外交部副总司长阿尼尔·苏克拉尔

本报记者 闫韫明

“中国是开放、包容、普惠的世界秩序的积极倡导者，是团结合作应对全球挑战的重要推动者，是多边主义的真正捍卫者。”在2015至2019年兼任南非G20事务协调人时，南非外交部副总司长阿尼尔·苏克拉尔多次在二十国集团领导人峰会现场聆听习近平主席发表重要讲话，“每次，我都能强烈感受到中方对构建人类命运共同体的坚定承诺。”

2016年，习近平主席在G20杭州峰会上呼吁通过支持非洲和最不发达国家工业化等方式，减少全球发展不平等和不平衡，使各国人民共享世界经济增长成果。这令苏克拉尔印象深刻。“中国是非洲人民的好朋友，始终对非洲各国和其他发展中国家给予特别关注。我们非常赞赏中国推动G20这一合作平台更多关注欠发达国家和地区的发展。”苏克拉尔表示，中国提出的众多合作倡议已经落实为一项项具体举措，使增长和发展惠及世界各国。

“中国始终致力于通过各个多边合作平台推动全球共同发展。中国提出的倡议、作出的承诺都不是空谈，都能落地生根。”苏克拉尔说，新冠肺炎疫情发生以来，中国履行承诺，向许多国家提供疫苗等国际公共产品，全面落实G20缓债倡议等，为深化全球抗疫合作、推动世界经济稳定复苏作出了突出贡献。

苏克拉尔指出，当前，新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济遭受重创，国际局势纷繁复杂，国际社会亟须G20发挥关键作用。“欠发达国家面临的挑战更为艰巨，失业率上升、粮食安全、能源危机等已对一些国家的发展和人民生活造成了严重影响。”苏克拉尔表示，中国始终坚持推动团结合作应对全球挑战，相信在G20巴厘岛峰会上，中国将为应对这些难题贡献更多智慧。

“作为世界第二大经济体，中国经济在危机中依然保持稳定增长，将为世界经济发展和复苏提供重要动力。”苏克拉尔说，第五届中国国际进口博览会刚刚在上海闭幕，中国一以贯之强调对外开放，“向国际社会释放了积极信号”。

“近年来，中国在各领域取得了巨大发展成就，为推动世界发展贡献了重要力量。”苏克拉尔表示，很高兴看到中共二十大成功召开，期盼中国在促进人类和平与发展的事业中作出更大贡献。

“中国倡导包容普惠、互利共赢”

——访巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯

本报记者 程是颉

“新兴市场和发展中国家在全球治理体系中正在发挥更加积极的作用，引领国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，当前，经济全球化遭遇逆风，世界经济复苏乏力，G20汇聚了全球主要发达经济体和新兴市场经济体，是国际经济合作主要论坛和全球经济治理重要平台。

林斯表示，中国提出并推动建设开放型世界经济，坚定践行共商共建共享的全球治理观，在国际社会引发越来越广泛的共鸣。“中国用一以贯之的决心和行动，推动各国团结合作，克服新冠肺炎疫情影响，实现经济复苏。”

林斯表示，在2016年G20杭州峰会上，习近平主席首次系统阐释了中国平等、开放、合作、共享的全球经济治理观。疫情发生以来，中国多次在G20平台指出国际社会团结战胜疫情的正确方向。在G20罗马峰会上，习近平主席提出“加强协调，促进复苏”的重要主张，呼吁各国加强宏观经济政策协调，保持政策的连续性、稳定性、可持续性。

“中国倡议广受欢迎，中国方案稳步推进。”林斯说，作为G20重要成员，近年来，中国多次在这一平台提出重振世界经济的可行举措，阐明完善全球治理的长远之策，为动荡变革中的世界注入稳定性和正能量。

林斯说，巴西和中国不仅同为G20成员，同时也是金砖国家和东西半球最大的新兴市场国家。近年来，两国在贸易和基础设施建设等领域合作不断深化，令人振奋。巴西各界高度看好中国的发展前景，期待两国与世界各国一道，通过G20等平台践行真正的多边主义，共同促进世界和平发展。

“中国倡导包容普惠、互利共赢，这也是世界各国对时代发展的共同期待。”林斯表示，在G20巴厘岛峰会上，期待中国发挥积极作用，广泛凝聚合力，推动全球经济复苏，共建更美好的未来。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 05 版）

(责编：白宇、杨光宇)