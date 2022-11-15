本报记者 章念生

“区域合作，需要一步一个脚印。各国应该相互尊重，相互信任，强化共识，促进合作。”联合国副秘书长兼联合国亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳日前在接受本报记者专访时说。

作为联合国主要区域委员会之一，亚太经社会长期致力于促进地区互联互通和区域经济一体化。阿利斯夏巴纳是印度尼西亚人，曾任印尼国家发展计划部长，世界银行、亚洲开发银行理事，2018年11月正式接任联合国亚太经社会执行秘书一职。

谈及即将在泰国曼谷举行的亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议，阿利斯夏巴纳表示，当今世界正遭受经济衰退、气候变化、地区冲突等多重冲击，亚太区域一体化面临挑战。亚太合作方向、区域合作前景等议题受到关注。借助APEC第二十九次领导人非正式会议，各经济体领导人开展线下讨论，提出有益建议，将对其他合作论坛、合作机制释放积极信号，起到重要带动作用。“希望各方围绕贸易与投资问题，寻求与当前变局相适应的解决方案，共同打造包容、可持续、有韧性的未来。”

“中国在APEC中发挥的作用值得充分肯定。”阿利斯夏巴纳表示，中国经济体量大、市场空间广，在吸引外资方面卓有成效，与许多国家保持着密切的贸易投资关系。“中国的国际影响力举世瞩目，这不仅体现在经济体量、贸易规模上，更体现在贸易投资合作质量上。通过APEC平台，在增强世界经济的包容性、可持续性和韧性方面，中国的重要性将更加凸显。”

阿利斯夏巴纳说，得益于亚太互联互通建设，亚太地区一些发展中国家的高附加值产业蓬勃发展。“推进区域一体化要从合作开始，各方应充分尊重已经取得的共识，采取更多包容性措施，求同存异，增进互信，同时，也应对亚太区域一体化进程持乐观态度。”

阿利斯夏巴纳认为，受多重因素影响，全球产业链供应链受到冲击。针对这一问题，各方应避免地缘政治干扰市场供应，鼓励供应多元化，提升劳动生产率，并通过促进数字化贸易提高便利化水平。

（本报曼谷11月14日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 03 版）

(责编：白宇、杨光宇)