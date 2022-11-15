粮食安全是事关人类生存的根本性问题。11月12日，习近平主席向“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛发表书面致辞强调，中方愿继续同世界各国一道，坚持命运与共、和衷共济，推进全球发展倡议，加强粮食安全和减贫领域合作，为加快落实联合国2030年可持续发展议程、建设没有饥饿贫困的世界作出更大贡献。中国主张和行动充分彰显中国维护世界粮食安全的坚定决心和责任担当。

粮食安全也是即将举行的G20巴厘岛峰会讨论的重要内容之一。当前，全球粮食安全形势严峻复杂。联合国粮农组织最新发布的《世界粮食安全和营养状况》报告指出，2021年全球饥饿人口达8.28亿，31亿人无力负担健康膳食。不久前，在出席世界粮食日全球活动时，联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会齐心协力保障全球粮食安全，全力应对饥饿和营养不良问题。

中国始终积极致力于维护全球粮食安全。半个世纪前，杂交水稻在中国率先成功研发并大面积推广，既帮助中国实现粮食自给奇迹，也为解决全球粮食短缺作出了重要贡献。自1979年起，杂交水稻技术推广到近70个国家，为各国粮食增产和农业发展作出突出贡献。中方还通过国际培训班为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业技术人才。

去年9月，习近平主席郑重提出全球发展倡议，把粮食安全作为重点合作领域之一。今年6月，在全球发展高层对话会上，中方强调将同各方携手推进重点领域合作，动员发展资源，深化全球减贫脱贫合作，提升粮食生产和供应能力。为落实全球发展倡议，中方提出推进“促进粮食生产专项行动”，在数字和创新农业金融、动植物疫病防治、可持续土壤和水资源管理等领域开展合作。中方主办“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛，是落实全球发展倡议的具体举措，也是为推动实现联合国2030年可持续发展议程和“零饥饿”“零贫困”目标贡献力量。

维护全球粮食安全，中国坚持“授人以渔”。中国通过援建农业技术示范中心、粮食仓储和加工等基础设施，提供杂交水稻、菌草等农业技术援助，派遣农业技术专家，开展农业技术人力资源开发合作等方式，全方位提升发展中国家粮食生产、供给和保障能力，从根本上帮助缺粮国家提高粮食供应韧性，促进受援国农业发展，保障全球粮食安全。中国同非洲国家共同实施“九项工程”，通过为非洲援助实施减贫和农业项目、向非洲派遣农业专家等方式，帮助非洲国家发展农业。中国与东盟确定2023年为“中国东盟农业发展和粮食安全合作年”，双方将重点深化农业绿色发展、减贫与乡村振兴、数字农业与智慧农业等领域合作。

维护全球粮食安全，中国方案引领全球治理体系变革。中国始终坚定维护和践行真正的多边主义，积极推动全球粮食安全治理体系向更公平合理的方向变革，更好地保障全球粮食安全。从提出国际粮食安全合作倡议、推动粮食减损国际合作，到呼吁各国保持粮食贸易开放、畅通国际粮食产业链供应链，中国携手各方汇聚应对粮食安全挑战的合力，推动增强非洲等发展中国家在涉粮国际组织中的代表性和发言权，支持发展中国家的合理诉求。

解决全球粮食安全问题，国际社会应践行真正的多边主义，采取协调行动，支持联合国发挥中心作用。中国将与各方一道，积极推动落实全球发展倡议，加强粮食安全和减贫领域合作，为维护世界粮食安全作出不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)