新华社北京11月14日电（记者成欣）记者14日从国家国际发展合作署获悉，中国政府向白俄罗斯援助的第七批共200万剂新冠肺炎疫苗已于近日运抵。

在14日举行的疫苗交付仪式上，国家国际发展合作署副署长邓波清表示，新冠肺炎疫情发生以来，中白双方守望相助、携手抗疫。此次中方向白俄罗斯援助新一批200万剂新冠肺炎疫苗，是落实两国领导人重要共识的具体行动，体现中方对两国关系的高度重视和中国人民对白的坚定支持。

邓波清表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中国向153个国家和15个国际组织提供大量抗疫物资，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠肺炎疫苗，展现了中国作为世界上最大发展中国家的责任和担当，得到国际社会的广泛赞誉。中方愿同包括白方在内的所有国家一道，携手应对全球性挑战。

白俄罗斯卫生部长皮涅维奇表示，感谢中方向白方提供大批抗疫物资和疫苗，并分享疫情防控和诊疗经验，为白方控制疫情和恢复经济发展发挥了积极作用。近年来，双方在制药、生物科学等方面开展有效合作，白俄罗斯愿更多借鉴中方经验，进一步深化医疗卫生领域合作，为推动白中友谊贡献力量。

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