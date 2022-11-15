新华社北京11月14日电题：推动中美关系重回健康稳定发展轨道有利于两国和世界——多国人士热议中美元首会晤为两国关系把舵定向

新华社记者

国家主席习近平14日在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。两国元首就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。

此次会晤引起国际社会高度关注。多国人士接受新华社记者采访时表示，元首外交为中美关系发展把舵定向至关重要。当前，世界正处于一个重大历史转折点，人类社会面对前所未有的挑战，推动中美关系重回健康稳定发展轨道，将造福两国，惠及世界。

元首会晤释放重要积极信号

“中美元首此次会晤是一个重要积极信号。”巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，此次会晤展现两国元首寻求加强沟通、共同商讨解决双边和重大全球性问题的努力，为推动世界和平与稳定增加了信心和希望。

法国巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米对习近平主席在会晤中提出的中美应该“以史为鉴、面向未来”深表赞同。他说，中美元首面对面会晤是两国关系发展的重要时刻，对中美关系发展作出战略指引。

在塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任卡塔琳娜·扎基奇看来，此次中美元首会晤正当其时，举世瞩目。当前，人类社会面临前所未有的挑战，中美两个大国元首会晤十分重要。尽管两国存在差异和分歧，但元首外交有助于双方相向而行。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯认为，此次美中元首会晤将有助于在两国间架起沟通桥梁，双方各领域对话也将随之展开，“美国必须在平等的基础上同中国打交道”。美中“应该以史为鉴、面向未来”，推动双边关系向上提升。

英国东亚委员会秘书长麦启安指出，中美元首此次会晤“意义重大”，释放出非常积极的信号，对于双边关系而言，元首之间的面对面对话极为重要。中方在处理国际事务中所传达的信息具有一致性和连续性，这有助于双方达成共识、推动中美关系健康稳定发展。

为中美关系发展把舵定向

“美中元首指导作用对两国关系至关重要。”美国密歇根中国创新中心顾问汤姆·沃特金斯说。沃特金斯长期研究中国发展，曾到访中国多地。他认为，过去数十年，美中两国进行的合作让两国和两国人民受益。美中关系应遵循习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，这有助于确保这一重要关系朝着正确方向发展。

“中美元首会晤对于两国关系发展无疑具有战略引领作用，体现了双方对中美关系的高度重视，对于推动中美关系向上提升具有重要意义，也为未来一个时期中美关系发展把舵定向。”韩国韩中城市友好协会会长权起植说，中国在处理中美关系方面一直坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，这有利于推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托高度评价习近平主席就中美关系提出的三项原则。他表示，这三项原则阐明了中美关系发展之道，将推动两国相向而行，并在促进全球和平、稳定与发展方面发挥重要作用。

“习近平主席阐述的立场体现了中方对推动中美关系健康稳定发展的最大诚意。”新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚表示，习近平主席在此次会晤中提出的纲领性主张，对推动中美关系发展具有重要意义。

美国美中合作委员会会长范波说，作为世界上最重要的双边关系之一，美中关系当前的局面不符合两国和两国人民根本利益，也不符合国际社会期待。美中需要共同努力，保持战略沟通与协调合作。“习近平主席提出的中美应当相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则非常重要，对美中关系发展起到指导作用。”

健康稳定的中美关系惠及世界

一直密切关注中美元首此次会晤的肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔指出，当今世界面临诸多挑战，比以往任何时候都更需要中美两国发挥应有的作用。中美间的积极合作不仅有利于两国，也将惠及全世界，两国相向而行能够为全球发展注入活力。

几内亚比绍政治学家迪亚曼蒂诺·洛佩斯说：“世界需要中美关系重回健康稳定发展轨道。”当今世界存在诸多挑战，中美元首会晤为世界实现和平与稳定增添信心和动力。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克说，中美关系健康稳定发展对维护世界和平、经济复苏等起到积极作用，推动国际社会在保护环境、公共卫生等领域找到全球解决方案。

菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛说，中美两国在应对全球气候变化等方面可以加强合作，携手应对人类社会面临的共同挑战。中美关系健康稳定发展是全球发展的“压舱石”，对维护全球供应链稳定和推动全球化至关重要。

俄罗斯圣彼得堡国立大学教授扬娜·列克修蒂娜强调指出，大国关系发展事关全球安全与稳定。中美关系走向对全球和平与发展有重大影响，国际社会普遍期待中美处理好彼此关系。

在利亚齐德·本哈米看来，中美关系健康稳定发展对世界极为重要。他认为，当今世界处于不稳定状态，当务之急是全球团结合作，保护人类福祉。中美两国肩负这一重任，需要携手努力，推动全球实现和平稳定与可持续发展。

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