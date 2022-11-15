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国际人士积极评价中国适应气候变化行动

2022年11月15日00:06 | 来源：新华网
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　　新华社埃及沙姆沙伊赫11月14日电（记者姚兵 沈丹琳）在埃及沿海城市沙姆沙伊赫举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）期间，与会者对中国今年上半年发布的《国家适应气候变化战略2035》（简称《适应战略2035》）表示赞许，期待中国与世界分享适应气候变化的行动经验。

　　“中国提出的《适应战略2035》是前所未有的，世界上还没有其他国家能够做到既关注当下，又放眼未来。”全球气候适应中心首席执行官帕特里克·费尔科延近日在主题为“中国适应气候变化战略与行动”的边会上致辞说。

　　费尔科延在讲话中引用了一句中国古话，“宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井。”他解释说，中国如今在应对气候问题方面的出色行动，正是中国古人智慧的高度体现和现实应用。

　　费尔科延指出，适应气候变化对人类来说既是一个重大挑战，也将带来许多新机遇。“因为中国的故事告诉我们，为适应气候变化而投资，不仅能促进就业和经济增长，还能促进国家的繁荣稳定发展。”他说。

　　他特别指出，《适应战略2035》是一个多层次的全面战略，即从城市、国家和全球等层面考量如何适应气候变化的问题。“中国在适应气候方面有着丰富经验，如果我们能与中国合作，将这种模式应用到非洲，那就太好了。”

　　亚洲开发银行副行长艾哈迈德·赛义德说：“中国的气候战略是很好的典范。该战略不仅着眼于本国，还面向全世界分享其经验，扩大与其他发展中国家的合作，这正是迈向正确合作方向的积极步伐。”

　　他说：“气候行动需要各方团结一致，坚持多边主义并且积极开展国际合作。”（参与记者：刘佳琪）

(责编：白宇、杨光宇)

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