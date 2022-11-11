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俄罗斯展商：“进博会是我们进入亚太市场的良机”

2022年11月11日20:43 | 来源：人民网-国际频道
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第五届中国国际进口博览会的俄罗斯展区。人民网 叶列娜摄
第五届中国国际进口博览会的俄罗斯展区。人民网 叶列娜摄

人民网上海11月11日电 （杨倩、叶列娜）第五届中国国际进口博览会圆满落幕。此次俄罗斯厂商在食品及农产品展区、消费品展区、医疗器械及医药保健展区和服务贸易展区四大主题展馆均设有展位。俄罗斯出口中心发布消息称，俄出口商在第五届中国国际进口博览会已与中国伙伴举行多次洽谈。共有包括线上在内的50多家俄罗斯出口公司和中国商界代表参加了商务活动。

俄罗斯出口中心Made in Russia集体展区代表德米特里·索谢多夫告诉人民网记者，今年共有30家俄罗斯企业来华参展，其中超过半数都是食品类企业。他介绍，近年来，俄罗斯食品在中国市场打开了知名度，俄罗斯巧克力、冰淇淋、蜂蜜、糖果早已进驻淘宝、京东等电商平台。有越来越多参展商希望通过进博会寻求商机。

俄罗斯大型生物活性添加剂制造商Evalar公司代表尼基塔认为，进博会是俄罗斯公司进入亚太市场并向中国消费者展示产品的良机。同样作为第二次参展的回头客，他发现，相较于去年，今年进博会的展品品质有了进一步提升，代表着国际水准。此外，他还注意到，外国公司对中国市场的兴趣与日俱增。

Siberian Wellness是俄罗斯健康营养领域一个老品牌，今年是该公司第二次参加进博会。 据公司经理安东·多德列夫介绍，过去两年Siberian Wellness公司入驻了中国的几大头部电商平台。为了吸引更多的中国买家和合作伙伴，公司正在研发适应中国市场的产品，制定专供中国市场的产品线。

尼基塔指出，在国际关系的影响下，俄罗斯对欧洲的出口面临一定困难。在俄罗斯出口中心的支持下，越来越多的俄罗斯企业可以在中国进口博览会展示自己的产品。

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(责编：苏缨翔、张悦)

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