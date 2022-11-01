新华社北京11月1日电（记者冯歆然）外交部发言人赵立坚1日就中国空间站梦天实验舱发射成功答记者问时说，中国载人航天事业发展始终立足自身，也一直面向世界。期待中国空间站早日成为全人类的“太空之家”。

10月31日下午，中国空间站第三个舱段梦天实验舱在文昌航天发射场由长征五号B运载火箭托举升空，顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

赵立坚在1日的例行记者会上说：“我们热烈祝贺梦天实验舱发射任务取得圆满成功。这既是中国载人航天事业发展的里程碑，也是中国为世界航天事业进步作出的又一重要贡献。”

赵立坚说，党的二十大报告中明确提出加快建设航天强国。中方将继续踔厉奋发，致力于和平探索和利用外空，并促进和平利用外空活动惠及世界各国经济社会发展。

赵立坚说，中国载人航天事业发展始终立足自身，也一直面向世界。中国已经与多个航天机构和组织签署合作协议，实施了形式多样的合作项目。中国空间站是历史上此类项目首次向所有联合国会员国开放。目前已有瑞士、波兰、德国、意大利等17个国家的科学实验项目确定入选中国空间站。

“让我们共同祝愿中国载人航天事业不断创造新辉煌，期待中国空间站早日成为全人类的‘太空之家’。”赵立坚说。

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