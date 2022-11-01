人民网莫斯科10月31日电 （记者隋鑫、肖新新）作为俄罗斯知名体育品牌赛事活动，由中国驻俄罗斯大使馆和俄罗斯围棋协会联合主办的“中国大使杯围棋赛—2022”于10月29日至30日在莫斯科中国贸易中心成功举行。来自莫斯科、圣彼得堡等俄罗斯各地的300余名各年龄段选手参加比赛，参赛人数创历史新高。

中国驻俄罗斯大使馆临时代办孙炜东、俄罗斯体育部教育科学和国际关系司司长戈尔布诺夫、欧亚民族大会总秘书长贝尔亚尼诺夫、俄中友好协会副主席萨纳科耶夫、莫斯科围棋协会主席桑金以及来自全俄各地的围棋参赛选手、新闻媒体代表共400余人出席了29日举行的比赛开幕式活动。

受中国驻俄罗斯大使张汉晖委托，孙炜东在开幕式上宣读了大使致辞。他表示，中国大使杯围棋赛是俄境内规模最大的围棋赛事，已被正式列入俄体育部的体育比赛日历。今年恰逢中俄两国元首宣布的“中俄体育交流年”，此届围棋赛事正是体育交流年框架下的一项重要活动。中俄两国元首的战略引领为我们指明了方向，相信未来两国在包括人文在内的各领域交流合作都将更上一个新台阶，造福两国和两国人民。

俄罗斯体育部长马特钦发表视频贺词。他表示，俄罗斯非常重视发展围棋运动，今明两年还将在俄中两国体育交流年框架下举办一系列比赛和大师课。中国大使杯围棋赛作为俄境内围棋领域的标志性赛事，吸引了众多围棋爱好者参与。来自俄全国各地的围棋选手与爱好者还可以在赛事期间体验围棋大师班与中国传统文化。

莫斯科围棋协会主席桑金等嘉宾纷纷表示，在俄中两国元首的战略引领下，当前俄中关系正处于历史最好水平，体育人文交流已成为新时代俄中全面战略协作伙伴关系的重要组成部分。中国大使杯围棋赛作为品牌项目已成为两国人民沟通交流的重要桥梁，吸引了俄罗斯各个年龄段的爱好者参加，促进了俄民众对中华传统文化的了解和热爱，尤其今年比赛很多儿童报名参加，预示着围棋这项运动将在俄进一步发扬光大，希望未来能更多地举办类似活动。

作为比赛配套活动，开幕式现场还举办了狮子舞、茶艺、书法、绘画等系列文化展演。在30日举行的比赛闭幕式上，中国驻俄大使馆公参龚佳佳代表张汉晖大使向获胜者颁发了奖杯。

中国大使杯围棋赛创办于1997年，由中国驻俄大使馆和俄罗斯围棋协会联袂举办，今年是第十届赛事。今年首次在围棋赛框架内举办了“围棋与商业”专题研讨会和“围棋——生活和商业的战略艺术”大师课，深入挖掘围棋在现代社会的价值内涵，推动中华优秀传统文化在新时代焕发新活力。

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