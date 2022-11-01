新华社联合国10月31日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵10月31日表示，中方希望索马里政府切实承担起维护国家和平安全的主体责任。

联合国安理会当天以14票赞成、1票弃权表决通过第2657号决议，决定将联合国索马里援助团（联索援助团）授权延期一年，至2023年10月31日。

中方对第2657号决议投了弃权票。戴兵在表决后的解释性发言中说，中方支持联索援助团授权延期。但与此同时，决议草案在保护平民、人道准入、气候变化、保护儿童等问题上还需要改进，需要进一步明确今后的努力方向。中方愿强调以下几点：

第一，希望索马里政府切实承担起维护国家和平安全的主体责任。当前，索马里局势正处于关键阶段，安全问题依然是索马里政府面临的最大挑战。中方希望索马里政府和安全部队继续积极配合非盟驻索马里过渡特派团工作，采取切实措施落实安全过渡计划，打击贪污腐败，加强治理能力，改善民生。

第二，希望索马里政府在改善人道问题方面作出更大努力。当前，包括索马里在内的非洲之角地区人道局势十分严峻。希望索马里政府能更加重视人道问题，在保护弱势群体和人道工作者安全、减少官僚主义对人道工作限制等方面，采取切实措施，努力加以改善。

第三，希望索马里政府继续加强武器弹药管理。要调整安理会对索马里制裁，索马里政府必须持续提高武器弹药管理能力。

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