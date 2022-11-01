新华社联合国10月31日电 中国常驻联合国副代表耿爽10月31日在安理会审议黑海港口农产品外运协议时发言说，有关国家应采取切实措施解决俄罗斯粮食和化肥出口面临的现实障碍。

耿爽说，黑海港口农产品外运协议签署近4个月来，为抑制全球粮价上涨势头发挥了积极作用。当事各方需保持政治投入，加强沟通协作，严格落实协议各项规定，共同应对执行当中出现的困难挑战。

耿爽说，中方注意到俄罗斯日前表示，由于在黑海港口塞瓦斯托波尔发生针对俄黑海舰队和民用船只的袭击，俄方决定暂停参与执行黑海港口农产品外运协议，也注意到乌克兰、联合国等有关各方作出的回应。中方希望当事各方继续就此保持沟通，努力重建互信，找到满足各方关切的解决方案，也希望联合国秘书长继续为此发挥积极作用。

耿爽表示，俄罗斯粮食和化肥出口对国际市场同样重要，俄罗斯同联合国签署的备忘录应得到有效执行。有关国家必须正视并消除全方位、无差别制裁给正常国际贸易往来带来的负面影响，采取切实措施解决俄罗斯粮食和化肥出口面临的现实障碍，彻底摒弃将经贸问题政治化、武器化的错误做法。

耿爽说，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一现实途径。冷战思维、集团政治、分裂对抗、孤立打压不会带来和平。中方一直在积极劝和促谈，将继续为解决乌克兰危机、维护世界和平稳定发挥建设性作用。

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