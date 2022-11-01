王欣

长期以来，美国以国内法为依据形成“长臂管辖”，成为其域外执法的重要武器，用于封锁打压他国企业，维护本国科技霸权，导致国际秩序受到破坏、国际法遭到践踏。10月7日，美国商务部对我国集成电路领域升级制裁，就是其滥用“长臂管辖”的最新例证。

美国无所不管的“长臂管辖”，是其推行政治霸权的武器。自1997年《反海外腐败法》出台尤其是1998年修订后，美国以“最低限度联系”作为频繁实施“长臂管辖”的借口，凡是使用经过美国服务器的邮件、以美元计价交易、使用带有美技术的产品等行为，都可能因美方所指称的问题受牵连。美发起的法律战争比军事战争更加复杂，比工业战争更加阴险。从对古巴实施了60多年的制裁和封锁，到对朝鲜、伊朗、俄罗斯的制裁，甚至波及与这些国家有来往的第三方国家，“长臂管辖”已成为一项武器，不断削弱他国正当发展的能力。

美国施行“长臂管辖”成瘾，是破坏国际秩序的罪魁祸首。20世纪90年代末以来，德国、法国、意大利等欧洲公司相继受到美国“长臂管辖”制裁，数百亿美元罚款流入美国腰包，许多大型跨国公司被瓦解。在美方控制下，其他国家要么屈服、要么合作、要么消失。法国经济部长布鲁诺勒梅尔曾抨击美国政府：“我们真的想成为美国的附庸吗？”美国所作所为，严重损害他国主权安全，影响受制裁国家的国计民生，违背市场经济原则和国际经贸规则，破坏全球产业链、供应链的安全稳定。

美国无节制滥用“长臂管辖”，最终损人害己。国际社会对美霸权行径的批评之声越来越强烈，不少国家采取了反制措施。欧盟在1996年颁布《欧盟阻断法》，保护欧盟实体免受美国对伊朗、古巴、叙利亚等国的制裁影响；英国于1980年制定了《贸易利益保护法》。同时，美虽然通过打压制裁和获取了政治经济利益，但也付出巨大代价。信息技术与创新基金会指出，出口管制严重损害美国经济，或让美国公司5年出口销售损失达到560亿美元，约1.8万至7.4万个工作岗位受到威胁。

美国应该看到，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。任何破坏国际秩序、践踏国际法的做法将令世界深受其害，必将遭到世界各国正义人士的反对！

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