王欣

10月7日，美国商务部工业和安全局（BIS）修改出口管制条例，进一步限制中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进工艺的能力。此举是美国肆意挥舞科技霸权大棒，打压中国发展的延续，也是其近年来“逆全球化”而行，大搞技术分割、市场分割和产业分割，人为阻断全球产业链供应链的又一拙劣手段，其结局必将是“搬起石头砸自己的脚”。

美国既是半导体发源地，也是全球化产业链中最大的受益者。半导体起源于美国。1958年，世界第一块集成电路在美国诞生。随后几十年里，半导体产业在全球经历了三次转移，完成了全球布局，建立起跨区域的产业链供应链，成为全球化程度最高的产业之一。美国企业在全球半导体产业链中占有重要地位，也深度依赖着全球供应链。相关数据显示，2021年全球前十中有六家美国半导体公司，其大部分产品生产制造在海外完成。高通、Marvell等美国芯片设计公司在中国市场的营业收入更是连续多年超过50%。

美国出于政治目的，接连升级出口限制，肆意破坏全球半导体产业链。近年来，美国出于政治目的，泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，瞄准别国半导体等高科技产业，大搞科技霸凌，人为设限，破坏全球产业链供应链，打压别国发展。今年8月，美国通过《2022芯片与科学法案》，试图以大额补贴吸引全球半导体制造回流，改变已有的产业格局，已经严重扰乱全球产业链，令各国“人心惶惶”。美国此番修改出口管制规则，对达到一定门槛的设备、技术、人员实施全面限制，受到了全球产业界高度关注，给全球半导体产业带来新一轮创伤。

美国修改出口管制规则，损人不利己。美国近几十年来在全球半导体产业一直占据领先优势。特别是在设计和设备领域，拥有苹果、高通、泛林、应材等具有绝对竞争优势的企业。美国之所以能长期保持世界领先地位，与全球化密不可分，更与美国一直引领技术革命和产业革命密不可分。美国升级出口管制，人为阻碍全球人才流动、割裂全球市场，不仅与全球化背道而驰，更与美国的世界地位和产业角色不相匹配，是在开历史倒车，百害而无一利。

世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。全球化是客观规律和必然趋势，已成为世界各国的共识，纵然路有坎坷，但一定是曲折向前的。美国“筑墙设垒”“脱钩断链”，这种违背市场经济规律、限制打压别国发展的极端错误行径必将作茧自缚。

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