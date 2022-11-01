参考消息网10月31日报道 据香港《南华早报》网站10月29日报道，中国正在利用混合物流纽带或铁路-海上多式联运线路来绕开货运咽喉要道以加速与非洲的贸易。中国是非洲最大的贸易伙伴。

报道称，随着北非国家摩洛哥成为三方贸易的中心，中国西南部城市成都本月开通了成都-欧洲-非洲铁路-海上多式联运线路，通过德国港口汉堡将货物运往摩洛哥。

这列火车主要从成都运送纺织品，通过中欧班列抵达汉堡。这些货物随后将通过海路前往其最终目的地——摩洛哥的卡萨布兰卡港。

这段旅程估计需要35天。这条新线路预计将帮助中国西部地区的企业向非洲出口商品，这是北京加强中国西部省份出口战略的一部分。

报道称，摩洛哥因毗邻欧洲而成为一个战略要地。今年1月，摩洛哥成为首个与中国签署共建“一带一路”合作规划的北非国家。

香港贸易发展局的一份研究报告说，摩洛哥为中国出口制造商进入非洲市场提供了有利条件，而且还可以由此进入地中海西部和大西洋的港口。

报道称，同样是在本月，一列载有50个集装箱浓缩苹果清汁的火车驶离中国甘肃天水。

这批货物将经中国东部的青岛港，通过船运前往开普敦。甘肃也是重要的牛羊肉生产基地，同时也是华东地区重要的蔬菜供应地。

南非是为中国工业提供动力的矿产最大来源市场之一，对华出口的矿产包括钻石、锰矿石、铁矿石、黄金、铬矿砂和铁合金等。2021年，中国从南非进口了价值332亿美元的商品，比2020年增长了近60%。根据中国海关的数据，中国去年向南非出口了价值211亿美元的商品。

报道引述美国美利坚大学中东-亚洲项目负责人约翰·卡拉布雷泽的分析说，开辟新路线不仅是出于经济目的，也是出于政治目的，因为它传达了“一带一路”倡议正在取得成功的信息。

卡拉布雷泽说：“冷藏集装箱等技术进步帮助货物实现通过铁路或多式网络运输，而且速度更快。”

他说：“从这个意义上说，多式路线绕过‘咽喉要道’以把商业运输多样化并保护它。”

南非国际事务研究所中非问题研究员劳伦·约翰斯顿说，这种路线的混合性质起到了保险的作用，“如果一条通道被阻断，还有第二条通道”。

她说，通过这条路线到达北非比穿越太平洋、印度洋甚至大西洋更合理。

她指出，这也有助于中国经济在地区上实现多元化发展。约翰斯顿说：“这条路线将中国西部地区与欧亚大陆沿线的世界市场连接起来。”

报道称，除了中欧班列外，去年中国还开通了中非班列。去年9月15日，一列运载1935吨援助非洲物资的列车从中国株洲物流基地驶往南部广东省的南沙港，随后从海上启程，最终抵达肯尼亚蒙巴萨港，这标志着湖南-广东-非洲铁路-海上联运通道的启动。

根据中非民间商会一份报告，该通道通常会运输粮食、汽车零部件、化学品、粮食种子和建筑机械等产品。第一阶段覆盖非洲11个海港和20条通往非洲内陆的公路和铁路。

中非民间商会2022年就中国在非洲供应链中作用发布的报告指出，这一铁路-海运线路致力于“端对端”物流以及连接双方的运输通道和服务。与过去的另一种方案相比，该方案运输时间缩短了8至12天，物流费用降低了近60%。

据报道，加拿大独立研究机构维多利亚交通政策研究所的执行主任托德·利特曼说，“丝绸之路”铁路系统和中国与非洲之间的其他铁路连接可以使许多人受益。

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