俄乌冲突爆发以来，欧洲国家追随美国对俄罗斯制裁的反噬效应愈加凸显，能源供应短缺引发生产成本高涨、物价飙升、企业经营和民众生活困顿，经济面临衰退风险。

然而与此同时，美国却乘虚而入，不仅以高价向欧洲国家兜售能源，还把欧洲企业吸引到美国，借此捞取最大利益。面对这样的“盟友”，欧洲忧虑和不满正日益加剧。

受对俄制裁的反噬效应影响，不少欧洲国家近期深陷能源困境，一些能源密集型行业遭受冲击尤为严重，许多企业因生产成本高涨不得不减产乃至停产。据业界估算，欧洲粗钢产能过去数月闲置率接近10%；铝和锌的生产减少约50%；化肥行业产能削减约70%。

面对能源困局，多个欧洲国家在出台措施节约能源的同时，一面加大从俄罗斯以外地区进口能源，另一方面迫于成本压力转移产能。“碰巧”的是，上述措施的受益者都是美国。

数据显示，美国9月出港货船装载的液化天然气达630万吨，其中近70%被运往欧洲。据欧洲多家媒体报道，美国公司每艘驶往欧洲的液化天然气运输船可赚取超过1亿美元利润。美国能源巨头埃克森美孚公司今年二季度利润达179亿美元，创历史新高，远超去年同期的46.9亿美元。

产能转移方面，德国《商报》报道，仅美国俄克拉何马州近期就吸引60多家德国企业前往投资扩展业务。不少分析人士指出，美国眼下正将“欧洲之危”变为“美国之机”，从中攫取利益。

美国是全球最大石油和天然气生产国，与俄罗斯在欧洲市场有竞争关系。有政治分析师认为，美国制裁俄欧“北溪-2”天然气项目不是为了帮助盟友，而是为了卖出昂贵的美国天然气。法国总统马克龙在10月中旬的欧盟峰会后曾抱怨，美国卖给欧洲的天然气价格比在其本土市场卖价高3至4倍。

还有分析说，美国今年8月生效的《通胀削减法案》或加剧欧洲生产萎缩的状况。欧盟官员担心，美国的税收减免将令欧盟处于不利地位，并且促使企业将生产转移至美国。

欧洲财富和企业生产活动流向美国的情况已引起欧洲警觉。比利时首相德克罗警告：“欧洲正经历大规模去工业化的风险。”法国经济和财政部长勒梅尔也批评美国经济霸权，主张双方建立“更加平衡”的经济关系。

正如欧洲《现代外交》网站一篇题为《美国如何摧毁欧洲》的文章所述，欧洲与美国合作对俄罗斯制裁，“反而导致欧洲衰落”。而该网站另一篇文章更是将美国称为“帝国资本主义”，并指出美国“通过剥削其他国家来生存和发展”，“越来越多的欧洲人认识到，欧洲的真正敌人是美国”。

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