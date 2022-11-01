新华社巴西利亚10月31日电 巴西总统选举第二轮投票结果于当地时间30日晚间揭晓，巴西劳工党候选人、前总统卢拉当选新一任巴西总统。这位“巴西之子”将第三次入主总统府“高原宫”，获得不少巴西民众和社会舆论的支持。

从贫苦家庭走向政坛

卢拉1945年10月出生于巴西东北部，是一个贫苦农村家庭的第七个孩子，全名为路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦。

卢拉家境很困难，父母也都没受过正规教育。他5岁时就跟随母亲，乘坐简陋的“大篷车”离开故乡，前往当时巴西工业化程度较高的圣保罗州。为减轻家里负担，他小学没读完就出来打工，擦过鞋、在钢铁厂做过车床工等，18岁时还因工伤失去了左手小指。

10月30日，选民在巴西首都巴西利亚一处投票站投票。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

上世纪七十年代初，卢拉逐步从工会运动积极分子成长为工会领袖，成为“穷人的代言人”和反抗军政府统治的先锋。1980年，卢拉参与创建巴西劳工党，并当选为党主席。1985年，巴西军政府统治结束，久经斗争考验的卢拉开始在巴西政坛崭露头角。不过，卢拉1989年、1994年和1998年三次参选总统，均未能如愿。

曾经政绩卓越

以卢拉为首的劳工党总结经验教训，改变竞选策略，调整激进的政策取向，展现和解姿态，终于在2002年总统选举中大获全胜。卢拉成为巴西历史上获得选票最多的总统和第一位工人出身的总统，并于4年后成功连任。

卢拉大刀阔斧进行经济改革，通过降利率、改税制、增出口、促投资、搞基建等组合拳，明显提振巴西经济。在他执政期间，巴西经济年均增长4.3%，这个拉美最大经济体得以重返世界经济十强行列。

在社会改革方面，卢拉推行“零饥饿”和“家庭补助金”等民生计划，使巴西贫困人口减少一半以上，同时也着力解决就业、教育、卫生、住房、社会治安和贫富悬殊等社会问题。

在外交方面，卢拉政府奉行“务实、平衡”策略，得以改善和发展对外关系，在国际舞台上获得更多关注。在他任内，巴西赢得2014年世界杯足球赛和2016年奥运会的举办权。

卸任时，卢拉的民意支持率仍超过80%。凭借出色政绩，卢拉成为部分巴西人心中的“史上最佳总统”。受“卢拉效应”拉动，劳工党又在2010年、2014年接连赢得大选。

在巴西2014年启动的大规模反腐调查中，卢拉等多名劳工党高层被卷入其中。2018年，卢拉一度入狱，无法参加当年的总统选举。卢拉及其支持者一直指认这起案件是“阴谋”。2021年3月，巴西联邦最高法院裁决，卢拉此前因涉嫌贪腐所获的所有判决均无效。

主要目标：团结与重塑

卢拉提出的新一届政府的主要目标，是团结大多数党派和民众重塑巴西。

10月30日，卢拉（前中）在圣保罗参加庆祝活动。新华社发（拉赫尔·帕特拉索摄）

在民生问题上，卢拉秉持向中下阶层倾斜的政策取向，注重保障人民温饱、健康、教育和就业权利，重视社会公共事务，致力于缩小社会贫富差距，推进社会平等化。

在经济政策上，卢拉认为当务之急是缓解通货膨胀，改善营商环境，尽快实现经济复苏。同时，他高度重视“再工业化”，希望巴西实现向数字经济和绿色经济的转型。

在外交政策上，卢拉表示，巴西将“重归世界舞台”，他将推动加强拉美地区合作机制，深化与金砖国家合作，推动建立新的全球治理模式，为高度外向型的巴西经济营造一个稳定良好的外部环境。

卢拉曾多次访华，目睹了中国日新月异的发展，关注到中国在科教兴国、脱贫攻坚、基础设施建设等方面的巨大成就，经常公开称赞中国共产党的执政能力。近年来，劳工党保持了与中国共产党的党际交往，多名劳工党领导人访问中国。卢拉近期表示，希望能够再次访华，更深入地了解中国经济运行的奥秘。这些友好姿态也让未来的中巴关系值得期待。（记者：卞卓丹、陈昊佺、赵焱、陈威华、谢照、王天聪；剪辑：李家瑞；编辑：李家瑞、刁泽、孙浩、张远、刘赞）

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