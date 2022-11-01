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专访：中国式现代化道路鼓舞广大发展中国家——访泰国国会主席兼下议院议长川·立派

2022年11月01日09:43 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷11月1日电 专访：中国式现代化道路鼓舞广大发展中国家——访泰国国会主席兼下议院议长川·立派

　　新华社记者宋宇　林昊　郭鑫惠

　　泰国国会主席兼下议院议长川·立派日前接受新华社记者专访时表示，中国式现代化道路是中国共产党的独特创举，中国共产党带领14亿多中国人民走向现代化为广大发展中国家带来鼓舞。

　　川·立派说，中国式现代化基于中国国情，“没有人比中国人更了解自己的国家，中国走出了一条遵循自身发展规律、解决实际问题的发展道路。这是中国共产党的独特创举”。

　　川·立派现年84岁，曾于1992年至1995年、1997年至2001年两度担任泰国总理。他多次访问中国，既去过城市也到过乡村，中国经济发展和社会变化给他留下了深刻印象。

　　川·立派说，过去十年间，中国持续创造经济发展奇迹，实现了消除绝对贫困、建立了现代化交通系统等，“毫无疑问，中国是全世界经济发展最快的国家之一”。

　　川·立派高度关注中国共产党第二十次全国代表大会。他表示，中共二十大为中国未来发展制定了新蓝图，期待不断看到中国共产党带领中国人民走向共同富裕的具体措施，这会给其他国家提供可借鉴的思路和经验。

　　川·立派对二十大报告强调推动构建人类命运共同体表示赞赏。在他看来，当今世界任何一个国家都无法独自生存，各国必须以公平、公正为基础来展开合作，以创造更好的未来。

　　今年是中泰建交47周年，也是中泰建立全面战略合作伙伴关系10周年。川·立派非常高兴看到两国关系不断深化，他表示，新冠疫情暴发后，中国向泰国提供了疫苗和抗疫物资，危难时刻中国人民为泰国人民提供真诚帮助，泰国人民始终铭记在心。（参与记者：任芊）

(责编：燕勐、刘洁妍)

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