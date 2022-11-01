人民网北京11月1日电 （宋歌、周琳佳）不久前闭幕的中国共产党第二十次全国代表大会受到国际社会各界关注。坦桑尼亚《国民报》记者拉希德·凯杰曾经参加过中共十九大的现场报道，尽管今年没能来到现场，但他依然远程关注着大会的消息。他表示，中国共产党通过实际行动兑现承诺，为世界各国走出经济困境提供了中国方案。

坦桑尼亚《国民报》记者拉希德·凯杰在中共十九大报道现场。受访者供图

提起五年前的报道经历，凯杰记忆犹新。他表示，报道中共十九大成为了他深入了解中国共产党的契机。

自此，凯杰一直密切关注着中国共产党的发展，尤其是今年召开的中共二十大。凯杰在采访中提到中共二十大报告中有关完成脱贫攻坚历史任务的表述，他说：“中国共产党心系基层百姓，它的脱贫政策切实提升了全体人民的生活质量。”

凯杰指出，摆脱贫困是全世界共同面临的挑战，中国的脱贫经验为所有发展中国家提供了榜样。

中国共产党的对外工作充分发挥政党引领的特色，搭建了一系列高层次政党对话平台，与世界各国政党共商为人民谋幸福的政党责任。凯杰对此表示深刻认同。他提到，今年2月在坦桑尼亚建成的尼雷尔领导力学院就是中国共产党参与搭建的政党间对话平台之一。

凯杰说：“尼雷尔领导力学院不仅帮助有关国家进行政党建设，还提高了这些政党培养青年干部的能力。当今世界存在多种挑战，丰富的经验对于青年干部应对挑战不可或缺。”

凯杰尤其关心中共二十大报告中涉及对外开放及中外合作的内容。他注意到，报告指出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

凯杰表示，中国是坦桑尼亚的老朋友，两国合作建设了许多项目。“例如马古富力大桥、莫罗戈罗剑麻农场等等。这些项目旨在惠及广大人民群众，因而具有重要意义。”

“中国通过实际行动兑现承诺，我期待在未来看到中国与非洲国家开展更多合作。”凯杰说。

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