人民网北京11月1日电 （记者吴三叶）中国共产党第二十次全国代表大会受到各国记者高度关注。韩国江原道民日报社资深记者朴智银日前在接受人民网记者专访时表示，近十年来，中国经济在全球所占比重持续增加，中国的全球影响力日益提升，中国发展成就令人刮目相看。

朴智银非常关注中国经济发展。她注意到，中国国家统计局公布的报告显示，2013年至2021年，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.6%，大大高于同期世界2.6%和发展中经济体3.7%的平均增长率。近年来，中国经济实力大幅跃升，综合国力和国际影响力显著增强。特别是2022年，中国成功举办北京冬奥会并召开中共二十大，使得中国的发展更加令世人瞩目。

朴智银对中国的脱贫攻坚成就印象深刻。她指出，新冠疫情暴发后，消除贫困成为国际社会要解决的共同课题。朴智银曾在韩国媒体报道中读到过中国普通民众受益于脱贫攻坚政策的故事，她表示，全世界都在关注中国脱贫攻坚的成果。

十年来，中国不仅经济发展成果显著，生态文明建设也取得了令人瞩目的成就。朴智银认为，中国在大力加强基础设施建设的同时，推动经济结构改革，正逐步实现绿色发展。2002至2003年，朴智银曾在西安和大连留学一年多。她认为，中国生态环境大为改善，在“绿水青山就是金山银山”理念的指导下，绿色发展政策和措施迅速落实，中国的街道、餐厅、体育场等很多地方都体现了环保理念。

谈及中国取得巨大发展的原因，朴智银认为，这是新中国成立以来不断积累的结果，也是百年来中国共产党带领中国人民持续发展中国特色社会主义的成果。当前，中国正在中国共产党的带领下，积极应对日趋激烈的全球竞争。

今年是中韩建交30周年。朴智银认为，中韩两国有着睦邻友好的东方价值观和共同利益基础。她表示，过去30年，两国携手实现了经济飞跃发展，友好关系得到稳步提升，为世界经济恢复和地区安全稳定作出贡献，期待今后两国关系能够更上一层楼。

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