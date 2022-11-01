人民网北京11月1日电 （记者翟转丽）中国共产党第二十次全国代表大会受到国际社会高度关注。在北京参与报道此次盛会的阿尔及利亚国家广播电视台记者穆罕默德·沃伊勒日前接受人民网记者采访时表示，中共二十大不仅是中国的大会，也是世界关注的焦点。中共二十大报告强调推动构建人类命运共同体，推动构建新型国际关系，这对于发展中国家尤为重要。

阿尔及利亚国家广播电视台记者穆罕默德·沃伊勒在人民大会堂留影。受访者供图

穆罕默德日前走访了陕西、辽宁等地，了解到大量脱贫致富的故事，用镜头记录了中国经济的飞速发展给人民生活带来的翻天覆地的变化。他说：“在西方主导的经济体系中，非洲国家丧失了财富和资源，经济却未能获得相应的发展。”因此，穆罕默德·沃伊勒格外关注中共二十大报告中有关“一带一路”和全球发展倡议的内容。他认为，中国实行更加积极主动的开放战略，致力于推动互利共赢的国际合作，将改变当前不公平的全球经济基础，为构建全球利益共同体、建立合理财富分配机制作出有益贡献。非洲国家愿意与中国共建更加公正合理的国际经济新秩序，实现共同发展。

阿尔及利亚国家广播电视台记者穆罕默德·沃伊勒所拍摄的主题为“创新：中国领先之路”的视频报道作品。视频截图

在踏上中国土地之前，穆罕默德就对中国心向往之。儿时，他曾读过一些中国寓言与传统故事，中国人民给他留下了勤劳、坚韧、包容的印象。近几年来，阿中积极共建“一带一路”，合作成果丰硕，特别是在百姓身边随处可见的基础设施建设领域成就突出。这更是让阿尔及利亚人民对“中国”和“中国人”有了具象的感知：中国，是承建阿尔及利亚重要基础设施项目南北高速公路的国家；中国人，是帮助修建阿尔及尔大清真寺的人们。

“这些项目不仅能够提升当地基础设施水平，增强民生福祉，也带来中国先进的技术、标准和管理经验，助力地区经济实现可持续发展。”穆罕默德认为，中国本着平等互利的原则推进开展“一带一路”合作，相关合作令双方都受益，并非一方攫取、一方付出，更不是以大欺小。这种健康持久的合作关系是非洲人民喜闻乐见的合作模式，有效促进了国际经济新秩序的建设。

2017年12月11日零时40分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将阿尔及利亚一号通信卫星发射升空，卫星进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者琚振华摄

不久前，包括阿尔及利亚在内的多个国家都表达了加入金砖国家的积极意愿，中国外交部发言人对此表示支持和欢迎。穆罕默德表示，金砖国家扩员将使新兴市场和发展中国家间的合作关系上升到新的水平，正如中共二十大报告所说，构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。

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