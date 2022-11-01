人民网讯 据美国新闻网站The Daily Beast 29日报道，美国俄亥俄州立大学一项研究传递了危险信号。由HSU病毒和新兴病原体项目联合主任Shan-Lu Liu领导的团队进行了新的新冠SARS-CoV-2亚变种建模，包括BQ.1及其近亲BQ1.1。该团队研究证实了BQ.1具有高度传染性，可能逃避此前感染或接种产生的抗体。

Shan-Lu Liu强调称，变异毒株BQ.1足以引起密切关注，BQ.1及近亲在竞争中胜过BA.4和BA.5，并在更多国家占据主导地位。随后Shan-Lu Liu和他的团队肯定了BQ.1的融合性，Shan-Lu Liu解释称，病毒和细胞膜之间的融合是病毒进入的重要一步。

美国有线电视新闻网站29日报道，自7月以来，奥密克戎BA.5亚分支一直在美国占据主导地位，但目前在美国确诊病例中的占比下降至49.6%。原因是由BA.5衍生的亚型毒株BQ.1和BQ.1.1的增长速度极快。10月初，这两种毒株均占美国新增感染病例的1%左右，但其每周发病率几乎翻一番。根据美疾控中心的数据，这两种毒株现在目前一共占全国新增感染病例的四分之一以上。

加拿大广播公司28日报道，加拿大安大略省新冠科学咨询委员会前负责人表示，现在是时候恢复口罩规定了。加拿大安大略省公共卫生部表示，该省BQ.1和BQ.1.1亚变种确诊占比的增长速度约为BA.5毒株的两倍。

美国消费者新闻与商业频道17日报道，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示了对BQ.1和BQ.1.1的担忧，他认为这两种亚型毒株的快速传播“非常麻烦”。他警告，这两种亚型都具有危险的“可能会逃避现有部分干预措施”的特征。（编译：苏缨翔）

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