人民网仰光10月28日电 （记者李秉新）10月28日，中国乡村发展基金会缅甸办公室成立七周年总结交流会在仰光举行。中国驻缅甸使馆公参曹静、缅甸国际合作部长哥哥莱、仰光省教育局副局长觉莫吞、中国乡村发展基金会国际发展部主任伍鹏、各界爱心人士和受益师生代表等出席。

曹静祝贺中国乡村发展基金会缅甸办公室成立七周年，积极评价基金会在帮助缅甸实现优质教育、粮食充足、清洁饮水等领域所做工作，表示基金会的努力是中方各界关心支持缅甸民生福祉的缩影。长期以来，中方在缅援建医院、学校、体育场，设立中缅友好奖助学金，开展发展和减贫项目。新冠肺炎疫情暴发后，中方积极对缅提供抗疫援助，帮助缅甸民众筑起生命健康防线。

在活动现场，受益学校学生用舞蹈感谢中国爱心人士捐赠。人民网记者 李秉新摄

哥哥莱表示，缅中建交70多年来，两国相互尊重，相互支持，胞波情深。中国对缅甸提供了大量援助，中国乡村发展基金会的14个项目让超过49万缅甸民众受益。感谢中国人民对缅甸人民的深情厚谊。缅方愿继续同中方紧密合作，为缅甸人民创造更美好的未来，欢迎更多中国慈善组织来缅开展项目。

伍鹏介绍了基金会情况和缅甸办公室开展的主要项目及成果，感谢中缅各界对基金会的大力支持，表示基金会将继续致力于帮助缅甸实现联合国可持续发展目标。

活动现场，嘉宾观看了基金会缅甸办公室7周年视频，为基金会“微笑儿童”项目和“胞波助学金”项目受益学校颁牌，向缅甸学生发放爱心包裹。

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