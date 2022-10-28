人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国乡村发展基金会缅甸办公室举办成立七周年总结交流会

2022年10月28日22:05 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网仰光10月28日电 （记者李秉新）10月28日，中国乡村发展基金会缅甸办公室成立七周年总结交流会在仰光举行。中国驻缅甸使馆公参曹静、缅甸国际合作部长哥哥莱、仰光省教育局副局长觉莫吞、中国乡村发展基金会国际发展部主任伍鹏、各界爱心人士和受益师生代表等出席。

曹静祝贺中国乡村发展基金会缅甸办公室成立七周年，积极评价基金会在帮助缅甸实现优质教育、粮食充足、清洁饮水等领域所做工作，表示基金会的努力是中方各界关心支持缅甸民生福祉的缩影。长期以来，中方在缅援建医院、学校、体育场，设立中缅友好奖助学金，开展发展和减贫项目。新冠肺炎疫情暴发后，中方积极对缅提供抗疫援助，帮助缅甸民众筑起生命健康防线。

在活动现场，受益学校学生用舞蹈感谢中国爱心人士捐赠。人民网记者 李秉新摄

哥哥莱表示，缅中建交70多年来，两国相互尊重，相互支持，胞波情深。中国对缅甸提供了大量援助，中国乡村发展基金会的14个项目让超过49万缅甸民众受益。感谢中国人民对缅甸人民的深情厚谊。缅方愿继续同中方紧密合作，为缅甸人民创造更美好的未来，欢迎更多中国慈善组织来缅开展项目。

伍鹏介绍了基金会情况和缅甸办公室开展的主要项目及成果，感谢中缅各界对基金会的大力支持，表示基金会将继续致力于帮助缅甸实现联合国可持续发展目标。

活动现场，嘉宾观看了基金会缅甸办公室7周年视频，为基金会“微笑儿童”项目和“胞波助学金”项目受益学校颁牌，向缅甸学生发放爱心包裹。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部