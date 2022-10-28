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外交部发言人：奉劝美方采取理性、负责的核政策

2022年10月28日21:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月28日电（记者孙楠）针对美国防部日前发布《2022年核态势审议报告》，外交部发言人汪文斌28日在例行记者会上回答相关提问时表示，中方奉劝美方摒弃冷战思维和霸权逻辑，采取理性、负责的核政策，切实履行核裁军特殊优先责任，为维护全球战略稳定、增进世界和平与安全发挥应有的作用。

　　汪文斌表示，美方《2022年核态势审议报告》极力渲染大国竞争、阵营对抗，充斥着冷战思维、零和理念，将核武器作为推进地缘政治目标的工具，与防止核战争、避免核军备竞赛的国际期待背道而驰。

　　汪文斌说，美方作为拥有最大核武库的国家，持续升级“三位一体”核力量，有选择性地推动打压对手的国际核军控议程。美方政策反映其谋求绝对军事优势的霸权逻辑，将刺激核军备竞赛。

　　他说，美方声称要使用核武器应对核攻击与非核战略攻击，大力发展并谋求前沿部署战术核武器。美方强化核武器在国家安全政策中的作用，降低核武器使用门槛，日益成为核冲突风险的源头。

　　汪文斌说，美方渲染特定国家的核威胁，为其量身定制核威慑战略，鼓吹违反《不扩散核武器条约》的“核共享”安排，声称要加强与亚太地区盟友的延伸威慑。此举损害大国互信，挑动核军备竞赛与核对抗，刺激核扩散，严重破坏国际和地区和平稳定。

　　“美方在报告中对中国正常的核力量现代化指手画脚、妄加揣测，明目张胆地针对中国量身定制核威慑战略，中方对此严重关切并坚决反对。我们要正告美方，中方有能力、有信心维护国家安全利益，美方的核讹诈吓不倒中国。”汪文斌说。

　　他说，中方奉劝美方摒弃冷战思维和霸权逻辑，采取理性、负责的核政策，切实履行核裁军特殊优先责任，为维护全球战略稳定、增进世界和平与安全发挥应有的作用。

(责编：崔译戈、杨牧)

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