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综述：业绩利空打压美国权重科技股

2022年10月28日21:58 | 来源：新华网
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　　新华社纽约10月28日电 综述：业绩利空打压美国权重科技股

　　新华社记者刘亚南

　　受最新公布的业绩弱于预期或盈利前景暗淡等利空打压，美国股市多只权重科技股价格近日大幅下跌，并带动相关板块和主要股指走低。

　　社交媒体平台脸书母公司“元”公司在26日纽约股市收盘后公布的今年第三季度业绩报告显示，该公司当季营业收入和每股盈利均低于预期，业绩前景继续承压。报告显示，“元”公司第三季度净利润约为44亿美元，同比降幅达52%，为连续第四个季度下降。

　　业绩公布后，该公司股价27日大幅下跌24.6%。今年以来，该公司股价累积跌幅约为70%。

　　市场研究机构内幕情报公司分析师德布拉·阿霍·威廉姆森表示，“元”公司现有业务不稳定，目前面临世界经济放缓及来自其他企业的竞争等挑战。

　　亚马逊公司在27日收盘后公布的业绩报告显示，该公司第三季度营业收入为1271亿美元，低于市场预期。该公司预计，今年第四季度营业收入将达1400亿美元至1480亿美元，显著低于市场预期的1551.5亿美元。

　　亚马逊首席财务官布赖恩·奥尔萨夫斯基在当天举行的电话会议上表示，亚马逊很多业务领域的销售增长在第三季度放缓，同时汇率利空因素增多，预计这些利空带来的影响将在第四季度持续。

　　亚马逊公布业绩后，该公司股价在27日盘后交易中大幅下跌超10%。

　　谷歌母公司“字母表”公司25日公布的财报显示，该公司第三季度营业收入和盈利均低于预期。受此影响，该公司股价26日和27日分别下跌超过9%和2.8%。

　　微软公司25日公布的业绩报告显示，虽然该公司第三季度营业收入和净利润均高于市场预期，但云服务板块营业收入低于预期。同时，该公司当季利润同比下降了14%。微软公司股价26日显著下跌约7%，27日继续下跌约2%。

　　受权重科技股下跌拖累，纽约股市纳斯达克综合指数26日和27日分别下跌2.04%和1.63%。

　　以瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔为首的研究团队27日发布研究报告说，虽然纳斯达克综合指数今年以来累计下跌约30%，但该团队并不认为科技板块的利空已在股价中得到充分体现。

　　黑费尔说，鉴于美国通胀处于高位、企业信心下滑和金融条件收紧，目前市场对科技股业绩的预估看起来过高。由于汽车行业和工业领域增长放缓，预计半导体企业盈利预期将被进一步下调。在消费需求走低和美元走强的情况下，软件和服务以及硬件企业面临的利空因素也将增加。

(责编：崔译戈、杨牧)

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