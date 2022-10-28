新华社法兰克福10月27日电（国际观察）欧洲央行大跨步加息还能走多远

新华社记者单玮怡 何丽丽

在欧元区身处通胀高企、能源危机、高负债、弱欧元等复杂局面的背景下，欧洲央行27日又大幅加息。观察人士认为，欧洲央行在遏制通胀与寻求经济增长间进退两难，货币紧缩政策或将加剧欧元区经济衰退风险。欧洲央行大跨步加息还能走多远引发外界关注。

欧洲央行27日宣布，决定将欧元区三大关键利率均上调75个基点。这是欧洲央行今年第三次加息，也创下该行历史上最大幅度的两次连续加息。

今年以来，受能源和食品价格飙升、供应瓶颈和需求复苏等因素影响，欧元区通胀率持续刷新记录。

为应对居高不下的通胀，欧洲央行加快加息步伐，本次加息75个基点符合市场预期。今年以来，欧洲央行已累计加息200个基点。此外，作为货币政策正常化进程的一部分，欧洲央行当天宣布调整第三轮定向长期再融资操作条款，以鼓励银行提前偿还贷款，减少流动性过剩和抵押品短缺。

欧洲央行行长拉加德在27日的新闻发布会上重申央行对抗高通胀的决心，并表示未来可能继续加息。她说，由于货币政策具有滞后性，无法在短时间内对通胀产生直接影响。如果能源和食品等价格持续上涨，欧元区通胀涨幅也可能高于预期。

德国德卡银行首席经济学家乌尔里希·卡特尔认为，通过大幅加息遏制通胀是欧洲央行不得不发出的信号。他预测，高通胀率将在明年能源价格回落时有所下降，但长期通胀或将持续困扰欧洲。

德国经济研究所27日发布的研究报告指出，在用于计算欧元区通胀率的一篮子商品中，半数以上受供应方价格影响，而欧洲央行加息对商品供给侧的价格上涨“无能为力”。

德国工商联合会外贸事务主管福尔克·特赖尔说，虽然欧洲央行政策未必能完全遏制能源和大宗商品价格大幅上涨带来的输入性通胀，但如果不加息，欧元对美元汇率将更加疲软，导致能源等进口商品价格更昂贵。

多位经济学家指出，欧洲央行在对抗通胀和推动经济增长之间左右为难，货币紧缩政策虽着眼于遏制长期通胀，但同时将加剧欧元区经济衰退压力。

拉加德承认，欧元区经济衰退已有迹可循，可能在今年年底至明年年初进一步加剧，但欧洲央行必须坚定履行其维护价格稳定的义务，防止工资和物价螺旋式上升，若不加息将对经济造成更大伤害。

德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默认为，欧洲央行应继续果断提高关键利率。若通胀预期继续上升，高通胀将成为永久性问题。

德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔表示，尽管欧洲央行做出许多努力，但通胀率无法迅速下降，央行正在保持通胀预期稳定和防止欧元区衰退加重之间艰难权衡。

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