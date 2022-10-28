海外网10月27日电 美国无党派智库尼斯卡宁中心（Niskanen Center）10月24日在其网站发表题为《政府无能注定疫情结果》的文章，回顾美国两届政府和三届国会对疫情的反应，指出正是美国政府治理能力的根本缺陷导致了疫情中美国更大的死亡病例数和民众极度的痛苦。文章摘编如下：

新冠肺炎疫情在美暴发以来，美国新冠死亡病例数已超过100万。截至8月31日，美国新冠累计死亡率为每10万人中310人死亡，是所有发达国家中最高的。相比之下，英国的累计死亡率为305；意大利为296；法国为229；瑞典为189；德国为177。目前，全美每天仍有近500例新冠死亡病例，每日新冠住院病例数超过3万。在可预见的未来，美国每年新冠死亡病例数可能会达到六位数。

从疫情暴发到现在，哪些是天灾所致，哪些由人祸造成，有目共睹。有两个原因导致新冠疫情对美国的影响比多数发达国家都更为严重。首先，美国政府无法有效组织疫情防控工作，即开展公共卫生筛查、对病例接触者展开追踪、对感染病例和接触者进行隔离等。因此，美国永远不可能及时识别和定位疫情，以抑制病毒传播。2020年美国新冠死亡病例达到近35万例，绝大多数是由美政府防控措施失败所致。第二个原因是美国疫苗接种率远低于其它发达国家。截至今年8月末，仅有68%的美国人完成基础免疫，全美加强针的接种率也仅39%。这两个数据远低于其它发达国家，对于控制传染性更强的“德尔塔”和 “奥密克戎”毒株的传播严重乏力。

三方面因素该为这些失败负责，即政治领导失败、政府治理无能、潜在的政治文化甚至是美国文化都存在问题，其中，政府治理无能更为关键，特别是美国公共卫生管理机构履职不力，在这次抗疫失败过程中发挥了决定性的负面作用。这种治理无能归根结底是官僚化作风作祟，他们只遵守既定的合规程序办事，而不是主动实现机构的使命。然而在危机处理中，关键问题恰恰就是政府能否认识到形势的变化并随机应变，否则将面临全军覆没的风险。

美国疾病预防控制中心（CDC）拥有世界一流的专业知识并进行关键研究，但它现在已不具有大规模危机管理的能力。众所周知，CDC生产的病毒测试套件不起作用，整个测试方法也存在致命缺陷，同一套方法在数年前应对寨卡病毒时已广受批评，但时至今日一切都没有改变。除了检测方面的问题外，CDC还顽固地拒绝承认新冠病毒可以通过飞沫传播这一事实。直到2021年5月，CDC才最终发布指南承认病毒能通过空气传播。

另一个在抗击新冠疫情方面发挥主导作用的政府机构是美国食品和药物管理局（FDA），该机构负责批准新的诊断方法、疫苗和治疗方法。与CDC一样，FDA带着一种根深蒂固的官僚文化来应对疫情，这种文化不利于有效的危机管理。疫情初期，FDA声称无权批准实验室开发的测试套件，导致全美病毒测试工作的失败。在批准疫苗紧急使用授权时，该机构在药商提出申请后20多天才安排会议审议申请；在此期间，将近4万名美国人死亡。

面对史无前例的危机，在信息不完整的条件下迅速采取行动是通向胜利的唯一途径，但负责保护我们的机构一直保持僵化的治理模式。正如最近猴痘疫情所揭示的那样，美国公卫部门仍陷于官僚化桎梏之中：病毒筛查检测不充分、CDC信息发布混乱、FDA慢悠悠地批准疫苗……似曾相识的时刻正不断涌现，向公众传达信息一直是一团乱麻。

新冠肺炎疫情期间，美国政府治国无能使超过百万美国人丧生，死亡人数还在继续增加。要避免未来发生类似灾难，第一步应当是认识到我们面临威胁的严重性。

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