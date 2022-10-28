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美媒：美疾控报告揭示猴痘疫情种族差异 非裔受冲击最严重

2022年10月28日10:45 | 来源：海外网
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　　海外网10月27日电据美国广播公司报道，美国疾控中心10月26日发布的调查报告显示，美国猴痘疫情中存在明显种族差异，其中非裔受冲击最严重。报告还警告称，猴痘病毒可能会给免疫功能低下的患者带来毁灭性影响。

　　根据报告，美国8月10日至10月10日住院的57名猴痘重症患者中，68%是非裔。美国广播公司称，这不仅凸显了猴痘疫情对少数族裔造成的不成比例的影响，也体现了非裔面临更高的感染艾滋病的风险。

　　报告还发现，上述患者免疫系统几乎都存在严重问题，其中82%的患者感染了艾滋病，5%是实体器官移植受者，5%是孕妇，1%正在接受化疗。

　　此外，这些患者都出现严重的皮疹，68%的患者面部、手脚和生殖器等部位还出现严重损伤，还有一些患者眼睛、肺部和大脑等器官受损。报告还指出，30%的患者正在重症监护室接受护理，21%的患者死亡。美疾控中心的猴痘疫情应对负责人乔纳森.梅尔曼对此表示，猴痘和艾滋病结合会造成严重后果，预防和治疗这两种疾病，对于民众的生命健康至关重要。（海外网 刘强）

(责编：贾文婷、燕勐)

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