人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

伊拉克新一届内阁获得议会信任投票

2022年10月28日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　10月27日，在伊拉克首都巴格达，候任总理苏丹尼及其他内阁成员宣誓就职。新华社发（伊拉克国民议会供图）

　　新华社巴格达10月27日电（记者凡帅帅 董亚雷）伊拉克国民议会27日投票通过候任总理苏丹尼提交的由21名部长组成的内阁成员名单，随后苏丹尼及其他内阁成员宣誓就职。

　　伊国民议会253名议员当天参加会议并投票通过内阁成员名单。其中，福阿德·侯赛因任副总理兼外交部长，哈扬·阿卜杜勒·加尼·阿卜杜勒·扎赫拉任副总理兼石油部长，穆罕默德·阿里·塔米姆任副总理兼规划部长。

　　由于未达成党派共识，苏丹尼未提交环境部长和住房部长人选。

　　苏丹尼当天在议会发表讲话介绍政府工作规划，包括打击腐败、解决失业、支持弱势群体和改善公共服务，以及在农业、工业、金融等领域进行改革等。

　　10月27日，在伊拉克首都巴格达，候任总理苏丹尼(前右)及其他内阁成员宣誓就职。新华社发（伊拉克国民议会供图）

　　当天晚些时候，伊拉克总统拉希德发表声明对苏丹尼表示祝贺，并强调总统府与新内阁合作、服务伊拉克人民的必要性。

　　联合国伊拉克援助团当天也发表声明，对伊拉克新内阁获得议会信任投票表示欢迎。

　　苏丹尼1970年生于巴格达，曾担任伊拉克劳工和社会事务部长。10月13日，伊拉克国民议会举行会议，选举拉希德为新一任总统。随后，拉希德提名苏丹尼为候任总理，委任其组建新一届政府。

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部