10月27日，在伊拉克首都巴格达，候任总理苏丹尼及其他内阁成员宣誓就职。新华社发（伊拉克国民议会供图）

新华社巴格达10月27日电（记者凡帅帅 董亚雷）伊拉克国民议会27日投票通过候任总理苏丹尼提交的由21名部长组成的内阁成员名单，随后苏丹尼及其他内阁成员宣誓就职。

伊国民议会253名议员当天参加会议并投票通过内阁成员名单。其中，福阿德·侯赛因任副总理兼外交部长，哈扬·阿卜杜勒·加尼·阿卜杜勒·扎赫拉任副总理兼石油部长，穆罕默德·阿里·塔米姆任副总理兼规划部长。

由于未达成党派共识，苏丹尼未提交环境部长和住房部长人选。

苏丹尼当天在议会发表讲话介绍政府工作规划，包括打击腐败、解决失业、支持弱势群体和改善公共服务，以及在农业、工业、金融等领域进行改革等。

10月27日，在伊拉克首都巴格达，候任总理苏丹尼(前右)及其他内阁成员宣誓就职。新华社发（伊拉克国民议会供图）

当天晚些时候，伊拉克总统拉希德发表声明对苏丹尼表示祝贺，并强调总统府与新内阁合作、服务伊拉克人民的必要性。

联合国伊拉克援助团当天也发表声明，对伊拉克新内阁获得议会信任投票表示欢迎。

苏丹尼1970年生于巴格达，曾担任伊拉克劳工和社会事务部长。10月13日，伊拉克国民议会举行会议，选举拉希德为新一任总统。随后，拉希德提名苏丹尼为候任总理，委任其组建新一届政府。

(责编：贾文婷、燕勐)