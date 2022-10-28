新华社内罗毕10月27日电（记者周楚昀）2022年肯尼亚中国电影节27日在肯首都内罗毕开幕。

本次电影节由中国驻肯尼亚使馆、肯尼亚文化中心主办，肯尼亚四家孔子学院承办。中国驻肯尼亚大使周平剑、肯尼亚文化中心主任米歇尔·蓬多、内罗毕大学校长斯蒂芬·基亚马，以及当地学生、媒体人士等近400人参加开幕活动。肯青年事务、体育和艺术部长阿巴布·纳姆万巴致贺辞，预祝电影节圆满成功。

周平剑致辞表示，在华举办非洲电影节，在非洲举办中国电影节，是中非合作论坛“九项工程”重要内容，对于增进中非人民相互了解和友好感情具有重要促进作用。中肯传统友谊深厚，中方愿同肯方加强人文交流，相互学习借鉴，促进民心相通，传承两国友好，不断丰富双边关系内涵，实现合作共赢。

纳姆万巴在贺辞中说，随着“一带一路”倡议不断推进，肯尼亚和中国的人文交往更加紧密。此次电影节是两国电影人的交流平台，也是积极落实两国人文交流的优秀成果，期待两国在电影领域的持续合作。

开幕式上，孔子学院学生表演的中国歌舞和肯尼亚武术协会的精彩表演赢得阵阵喝彩与掌声。当天首场放映影片《西游记之大闹天宫》获得观众好评。

此次电影节计划于11月在肯尼亚多所大学等地上映另外11部题材广泛、制作精良的中国影片。所有影片均为斯瓦希里语版，贴近当地观众的观影需求。

(责编：贾文婷、燕勐)