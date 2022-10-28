新华社联合国10月27日电（记者毛磊）联合国安理会27日通过决议，将联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）授权延期一年至2023年10月31日。

安理会当天以13票赞成、2票弃权的表决结果通过第2654号决议。决议强调要在妥协基础上就西撒哈拉问题达成现实、可行、持久和互相能接受的政治解决方案。肯尼亚和俄罗斯投了弃权票。

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在解释性发言中说，中方支持西撒特派团延期。中方支持西撒问题以安理会有关决议为基础，在联合国秘书长个人特使斡旋努力下，通过当事方平等协商，最终达成公正、持久和各方均可接受的解决方案。希望西撒问题政治进程下步安排能早日达成一致。

西撒哈拉历史上曾为西班牙殖民地。1975年，西班牙宣布撤离西撒哈拉，并同摩洛哥和毛里塔尼亚分别签署分治协议，阿尔及利亚支持的西撒哈拉人民解放阵线随后也对西撒哈拉提出领土要求，三方为此曾多次发生武装冲突。1979年，毛里塔尼亚宣布放弃对西撒哈拉的领土诉求，摩洛哥与西撒哈拉人民解放阵线继续发生武装冲突。双方1991年达成停火协议。联合国安理会同年通过决议，决定设立西撒特派团监督停火，并在可能的情况下在西撒哈拉组织全民公决。

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